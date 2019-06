Vicios Modernos, el fancine de Ceesepe que abrió la puerta a la Movida

Él no era un conversador fácil, de esos a los que preguntas <<¿y qué tal tu último trabajo?>> A Ceesepe no le gustaban los lugares comunes ni las repuestas comunes. Ceesepe no era común. Ni hablando ni dibujando.

Hace 36 años ya, en 1983 la periodista y filósofa Paloma Chamorro invitó a Ceesepe a ‘La edad de oro’, ese programa mítico de los 80 al que fueron, entre otros, Almodóvar, Macnamara, Alaska o Lou Reed... Ceesepe se sentó rodeado de cojines en ese plató de televisión Española y allí dijo que sus referentes eran Kiko Veneno y su amigo Alberto García Alix. Este último fue junto a Ouka Leele uno de sus grandes apoyos y amigos a lo largo de su vida.

Hoy, Barbara Allende Gil de Biedma, Ouka Leele, nos ha acompañado para hablarnos de su relación con Ceesepe. Además Jesús Blanquiño ha estado en la reciente exposición sobre los diez años de relación de Ceesepe con el cómic que se expone en la Casa Encendida donde habló con Elsa Fernández-Santos, comisaria.

Alrededor de 300 objetos entre fotos, manuscritos e ilustraciones que componen esta exposición que comienza en un lugar muy especial para Carlos: el rastro. Todo el que conoce Madrid sabe que al rastro no solo se va a comprar, es una manera de vivir, una ciudad a otro ritmo. Allí creó la ‘Cascorro Factory’ que produjo, entre otras cosas, el fancine que da nombre a esta exposición: Vicios Modernos. Una exposición llena de joyas como parte de la cartelería de la ópera prima de Pedro Almodóvar, "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón".