Cuenta atrás para el nuevo Botànic II

Queda una semana para que se produzca el debate de investidura en Les Corts fijado, recordamos, para el próximo día 12 de junio. Las negociaciones para la conformación del nuevo gobierno valenciano siguen avanzando. La coordinadora del Bloc, Águeda Micó, que este sábado por la mañana ha participado en el Consell Nacional donde esta formación ha valorado los resultados de las pasadas elecciones, confía en que el acuerdo del Botànic 2, o como se venga a llamar, se producirá entre el domingo 9 por la tarde o el lunes 10 por la mañana.

Según Micó, en la reunión que se celebró el viernes por la tarde prácticamente se cerró, a falta de algunos aspectos menores, el programa del nuevo Consell, el famoso qué.

Este sábado está reunida la subcomisión negociadora que tiene que cerrar una propuesta del cómo, de la arquitectura institucional, que se valorará el domingo en el próximo encuentro que mantendrán en este caso en la sede de Esquerra Unida en Valencia.

Por otra parte, el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha insistido este sábado en que "si no hay un calendario fijado" y si "no hay un acuerdo claro sobre el problema de la financiación que es lo que está afectando al bienestar de los cinco millones de valencianos", el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no podrá "contar con el voto de Compromís".

Así se ha pronunciado Baldoví en el Consell Nacional del Bloc, donde ha reivindicado como necesarias para la coalición "la solución a la deuda histórica, la infrafinanciación, los accesos a la autopista (AP-7), la falta de infraestructuras o actuar ante la campaña citrícola".

"Tenemos una moción aprobada en la que se piden medidas para este año con vistas a la próxima campaña y el próximo ministro de Agricultura tiene que poner en marcha de forma inminente para que no tengamos una campaña citrícola tan desastrosa y atender las necesidades de los agricultores valencianos y que la situación del campo no sea una tragedia", ha señalado.