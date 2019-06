Vigo decidirá si quiere playas y un Balaídos "sin humo"

El ayuntamiento promoverá una consulta popular para decidir si prohíbe fumar en algunas playas y en el estadio municipal de Balaídos. Abel Caballero lleva tiempo dándole vueltas a este asunto porque percibe que es una demanda popular y "me lo está pidiendo mucha gente".

Y no sería una novedad porque en Baiona ya existen los arenales libres de humo y en Primera División varios campos que ya han optado por la medida de prohibir el tabaco durante la celebración de los partidos.

Por eso el regidor pretende abrir una consulta popular, a través de la página web del ayuntamiento, en la que los vigueses puedan dejar su decisión y después actuar en consecuencia. ¿Qué supondría esta medida?. En las playas elegidas, porque no será en todas, la gente no podrá fumar en el arenal y si quieren hacerlo tendrá que salir de la playa. Es un tema medioambiental, “no puede haber colillas en la playa” destaca Abel Caballero, y en Balaídos donde "el humo puede molestar a muchos de los espectadores", habrá que salir del estadio para encender un cigarrillo.

Los ciudadanos tendrán la última palabra pero es un tema que Caballero tiene en mente y "no descarto".