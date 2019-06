Bautista se cae y el Mundial sigue abierto

El sol y la buena temperatura, las grandes carreras vividas este domingo, y el español Alvaro Bautista que tuvo la cara y la cruz en la jornada, fueron los protagonistas del Acerbis Spanish Roud celebrado durante este fin de semana en el trazado jerezano. Ambiente en las gradas y mucho movimiento en el paddock, donde los pilotos a lo largo del día paseaban entre el público como si fueran un pilar más de esta gran afición. El aumento del público y las ganas de Superbike (debido a su ausencia el pasado año 2018) pudo notarse durante todo el fin de semana, siendo hoy domingo, el día con más afluencia de público sumando un total durante los tres días de 27.572 espectadores. El viernes asistieron 6.954 personas, el sábado 9.191 y hoy han sido 11.427 aficionados los que han podido disfrutar de este bonito espectáculo concebido especialmente para el disfrute del aficionado.

La actividad en pista arrancó a las 9 horas con los warm up para todas las categoría en liza donde los pilotos aprovecharon para dar los últimos retoques a sus máquinas y dejarlas listas para las carreras que se disputarían a continuación. A las 11 horas, se disputó la primera carrera del día, la Tissot Superpole Race, del WorldSBK, una carrera corta de sólo 10 vueltas. El español Alvaro Bautista con el mono de faena que vimos ayer se volvió a mostrar implacable y competitivo con la Ducati tomando desde el principio la primera plaza y marcando un ritmo que vuelta a vuelta lo hacía distanciarse de sus rivales, consiguiendo así, una nueva victoria en esta pista, la 12+1 del piloto de Talavera de la Reina en lo que llevamos de campeonato. El segundo puesto fue para el holandés del equipo Yamaha, Michael van der Mark que repetía pódium al igual que el italiano Marco Melandri que volvía a tomar una tercera plaza tras la conseguida ayer por la sanción a Rea que hoy fue cuarto con el piloto de BMW Tom Sykes en la quinta plaza, seguido del británico Leon Haslam sexto. Por su parte, el turco Razgatlioglu era séptimo con Jordi Torres octavo, seguido de Cortese y Chaz Davies, cerrando el top ten de la prueba.

Durante la vuelta de honor, el ganador de la carrera, Alvaro Bautista, no dudó en llegar hasta la curva de Ángel Nieto, donde se sitúa el monumento dedicado al campeonísimo del mundo 12 veces más 1, para dedicarle su triunfo. “Al final hemos conseguido otra vez la victoria, mi victoria 12+1 y por supuesto, qué mejor sitio que conseguirla aquí, en el circuito de Jerez-Ángel Nieto. Esta va dedicada a él”, declaró Bautista tras bajar del pódium.

A las 14:00 horas, máxima expectación en las gradas con la esperada prueba final para la categoría reina y todas las miras puestas en el español de Talavera de la Reina, Alvaro Bautista que una vez conseguida su victoria 12+1 con el triunfo en la Tissot Superpole Race, se esperaba rubricar su excelente fin de semana con un nuevo triunfo. Pero si hasta ahora todo le había ido viento de cara, de repente le apareció la cruz. Y es que Bautista a pesar de haber cogido el liderato en la vuelta 1 y cuando ya empezaba a marcar ritmo y distancia, se iba al suelo en la primera curva, dejándole el primer puesto a su máximo rival, Jonathan Rea. Este y Michael Van Der Mark se ensarzan en un duelo por la victoria que finalmente y tras mostrar los comisarios la bandera roja a dos vueltas del final, iba a las manos del holandés Van Der Mark que se despedía de Jerez con un gran fin de semana donde saboreó el podium en todas las carreras con dos segundos puestos y esta victoria. Tercera posición, para el turco Toprak Razgatlioglu muy activo intentando en un principio seguir el ritmo de Rea y Van Der Mark pero finalmente se tenía que conformar con el podium en tercer lugar. El mejor español fue Jordi Torres que logró clasificarse dentro del Top Ten quedando en octava posición. El que tuvo un fin de semana para olvidar fue el británico Alex Lowes que ha caído en todas y cada una de las tres carreras del fin de semana.

Bautista se va de Jerez con 300 puntos y una renta de 49 puntos sobre Jonathan Rea que es segundo.

RESULTADOS carrera Tissot : 1-A. BAUTISTA (DUCATI). 2-M. VANDER MARK (YAMAHA). 3-M. MELANDRI (YAMAHA). 4-J. REA (KAWASAKI). 5-T. SYKES (BMW). 6-L. HASLAM (KAWASAKI). 7-T. RAZGATLIOGLU (KAWASAKI). 8-J. TORRES (KAWASAKI). 9-S. CORTESE (YAMAHA). 10-C. DAVIES (DUCATI). …..

RESULTADOS 3ª carrera WorldSBK: 1-M. VAN DER MARK (YAMAHA). 2-J. REA (KAWASAKI). 3-T. RAZGATLIOGLU (KAWASAKI). 4-M. RINALDI (DUCATI). 5-L. HASLAM (KAWASAKI). 6-S. CORTESE (YAMAHA). 7-T. SYKES (BMW). 8-J. TORRES (KAWASAKI). 9-L. BAZ (YAMAHA). 10-T. BRIDEWELL (DUCATI).

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO: 1- BAUTISTA (300 PUNTOS). 2-REA (239 PUNTOS). 3-VAN DER MARK (163 PUNTOS). 4-LOWES (140 PUNTOS). 5-HASLAM (119 PUNTOS). 6-MELANDRI (102 PUNTOS). 7-DAVIES (94 PUNTOS). 8-RAZGATLIOGLU (79 PUNTOS). 9-CORTESE (73 PUNTOS). 10-SYKES (71 PUNTOS).

Por su parte, la carrera de la categoría de WorldSSP, constó de 19 vueltas. Golpe de efecto para el italiano de Yamaha, Federico Cariscasulo, que tras la sanción de ayer por no respetar la bandera amarilla, perder la pole y pasar al segundo puesto de la parrilla, se desquita conquistando la victoria en Jerez. Su compañero de equipo en el team Bardahl Evan Bross, el suizo Randy Krummenacher conseguía la segunda plaza, mientras el francés Jules Cluzel se adjudicaba el tercer peldaño del pódium. El mejor español de la prueba era Isaac Viñales, que con su Yamaha, conseguía la novena posición, mientras Maria Herrera era décimo cuarta con Nacho Calero décimo séptimo.

RESULTADOS Carrera WORLDSSP: 1- F. CARISCASULO (YAMAHA). 2-R. KRUMMENACHER (YAMAHA). 3-J. CLUZEL (YAMAHA). 4-T. GRADINGER (YAMAHA). 5-R. DE ROSA (MV). 6-L. MAHIAS (KAWASAKI). 7-H. OKUBO (KAWASAKI). 8-I. VIÑALES (YAMAHA). 9-C. PEROLARI (YAMAHA). 10-P. SEBESTYEN (HONDA).

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO: 1 WORLDSSP: -KRUMMENACHER (135 PUNTOS). 2-CARICASULO (118 PUNTOS). 3-CLUZEL (94 PUNTOS). 4-OKUBO (59 PUNTOS). 5-DE ROSA (58 PUNTOS). 6-GRADINGER (53 PUNTOS). 7-MAHIAS (50 PUNTOS). 8-VIÑALES (45 PUNTOS). 9-PEROLARI (41 PUNTOS). 10-SEBESTYEN (33 PUNTOS).

Por último, cerraba el programa de hoy la segunda carrera del fin de semana para la categoría de WorldSSP300. Un arranque de carrera accidentado con caídas múltiples sin consecuencias en la que se vieron involucrados varios pilotos; Lozzo, Schotman, Pedenau, Deroue y Borja Sánchez . Si bien, obligaba a los comisarios a sacar bandera roja para retirar las motos y restos que había quedado en pista. Una nueva carrera a 7 vueltas se reanuda minutos después donde se ve una prueba muy competida, en la que la campeonísima Ana Carrasco era protagonista, al luchar por situarse en los primeros lugares llegando a liderar la carrera en varios momentos. Lo que parecía ser una victoria para la murciana, terminó por clasificarla en la tercera posición de la parrilla. Una carrera muy reñida entre la piloto de Kawasaki y sus compañeros de equipo y compatriotas Manuel González y Marc García. Pódium de españoles en la categoría de WorldSSP300 con Manuel González logrando la victoria, seguido de Marc García y Ana Carrasco. “Me he visto muy controlado y tranquilo. He intentado estar primero o segundo para la última curva y la verdad es que he podido adelantar a Marc en la recta gracias al trabajo de mi equipo. Estoy muy contento”, declaró González. Por su parte, la española apuntaba que “la carrera ha sido corta pero intensa. Pienso que he tenido buen ritmo pero en esta categoría nunca se sabe, siempre la última vuelta es una locura. Estoy contenta de estar una vez más en el pódium y seguiremos trabajando como estamos haciendo para que nos llegue la victoria este año”.

RESULTADOS carrera WorldSSP300: 1-M. GONZÁLEZ (KAWASAKI). 2-M. GARCÍA (KAWASAKI). 3-A. CARRASCO (KAWASAKI). 4-G. HENDRA PATRAMA (YAMAHA). 5-V. STEEMAN (KTM). 6-J. JAHNIG (KTM). 7-M. PEREZ (KAWASAKI). 8-H. DE CANCELLIS (YAMAHA). 9-T. EDWARDS (KAWASAKI). 10-M. BASTIANELLI (KAWASAKI).

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO: 1-GONZÁLEZ (88 PUNTOS). 2-DEROUE (56 PUNTOS). 3-GARCÍA (50 PUNTOS). 4-JAHNIG (48 PUNTOS). 5-DE CANCELLIS (47 PUNTOS). 6-CARRASCO (40 PUNTOS). 7-STEEMAN (31 PUNTOS). 8-VERDOÏA (29 PUNTOS). 9-BONOLI (24 PUNTOS). 10-HENDRA PATRAMA (23 PUNTOS).