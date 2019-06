Ciudadanos pide a Cogam rectifique porque la causa LGTB+ por encima de ellos

El candidato de ciudadanos (Cs) a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dicho este domingo que espera que la Coordinadora Gay de Madrid (Cogam) "rectifique" y les deje estar como formación política en la cabecera de la manifestación del 6 de julio del Orgullo 2019. "Si no puede ser estaremos igual", ha asegurado Aguado en declaraciones a los medios tras participar en la sexta Carrera contra la violencia de género en Madrid.

Ciudadanos no ha firmado el decálogo de medidas a favor de las personas LGTB+ de Cogam, una de las organizadoras del Orgullo 2019, por lo que Ciudadanos, al igual que el PP, no podrán participar en la pancarta de cabecera de la manifestación ni en una carroza.

La primera norma del decálogo de Cogam implica el compromiso del partido político a no pactar con partidos de ultraderecha: "No valerse de los votos de los partidos que defienden una ideología de extrema derecha para gobernar". Ciudadanos y Partido Popular no han querido firmar estas diez normas, que sí han aceptado PSOE, Podemos, Más Madrid y UPyD.

Para Ignacio Aguado el movimiento LGTB+ supera "a las asociaciones" ya que lo considera "una causa de todos" defender la libertad y los derechos del colectivo.

En esta línea, ha continuado que Ciudadanos no acepta "carnés" de ninguna causa, como de defensa de los derechos LGTB+ o de feminismo, puesto que el partido naranja, ha remarcado, es una formación "liberal" que respeta a todos, independientemente de cuál sea su condición sexual o su forma de pensar