Los vecinos de Benimaclet celebran su 45º aniversario con reivindicaciones para esta próxima legislatura

La asociación de vecinos de Benimaclet celebra su 45º aniversario. Este viernes 14 de junio lo celebrará con una cena multitudinaria en el centro instructivo musical del barrio. Su presidente, Antonio Pérez, asegura que han sido 45 años de lucha imparable. "La primera reivindicación fue la instalación de semáforos en las calles y pasos seguros en las vías del tren. Eran tiempos de la dictadura franquista, y fue muy duro. El movimiento vecinal en esa época era una olla, todos huían de la España rural y colapsaron los barrios periféricos de las ciudades", destaca el presidente.

Pérez considera que "es bueno acordarse de aquellas penurias para recordar el papel que hizo la asociación de vecinos". Con el objetivo así, de ver la evolución. Según el presidente, ahora Benimaclet es un "barrio vivo y con un gran tejido social".

Respecto a las reivindicaciones que van a pedir para esta legislatura que falta poco para que empiece es, entre otra cosas, eliminar la pobreza de sus calles. Pérez afirma que "lo que más les duele" es que tienen un "20% de pobreza". Por este motivo, han creado un observatorio de emergencias sociales y una comisión que trabaja con servicios sociales para detectar todos los casos de exclusión social. "1.450 personas mayores de 65 años viven solas en Benimaclet y de esas 1.150 son mujeres y de esas, la mitad son viudas con una pensión asquerosa, y son incapaces de pedir ayuda a los servicios sociales", explica Pérez. "Hemos creado ese observatorio para ayudarlas", añade. En definitiva, van a reclamar la igualdad entre personas.

También otra reivindicación es la construcción de una escoleta para las personas que no tienen recursos económicos. "Hay padres y madres que no pueden pagar a sus hijos las guarderías, concretamente hay 300 niños en el barrio que no pueden ir a la escuela", asegura.

Y finalmente, el tan conocido PAI de Benimaclet. El presidente de la asociación de vecinos de Benimaclet afirma que los vecinos quieren negociar. Considera que hay un proyecto participativo que se llama 'Benimaclet és futur', que quiere hacer un PAI "responsable y con sensibilidad". "Queremos hablar con el ayuntamiento y las inmobiliarias, pero lo que vamos a luchar por conseguir es un PAI abierto con edificios que no tengan gran altura y con tiendas de proximidad", sentencia.

Escucha de nuevo la entrevista al presidente de la asociación de vecinos de Benimaclet, Antonio Pérez: