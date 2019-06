Según diario 16.com Mañueco y Maíllo permitieron la falsificación de 5.000 firmas de afiliados

Según publica el portal diario16.com; la forma en que el presidente del PP en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llega al poder en su comunidad es a través de un difícil entramado que pudiera sobrepasar los límites de la legalidad. Así lo confirman dirigentes y ex dirigentes del partido que narran a este medio informativo cómo Mañueco y Fernando Martínez Maíllo, urdieron un plan para ganar las Primarias. Así, ambos dirigentes, según las mismas fuentes, permitieron la falsificación de cerca de 5.000 firmas de afiliados e ingresos en dinero B por un valor cercano a los 500.000 euros.

Actualmente un juzgado de Salamanca investiga la denuncia presentada la pasada semana, y admitida a trámite por el juez, sobre posibles delitos de coacción, financiación ilegal del PP y falsedad documental en las Primarias del PP .

La Secretaria de Organización del PSOE, Ana Sanchez ha pedido responsabilidades inmediatas al PP de Castilla y León y ha afirmado que este partido "ha quedado inhabilitado para seguir gobernando esta comunidad". Un mensaje directo a Cs, que negocia con los populares futuros pactos de gobierno en Castilla y León.

Es Martínez Maíllo, coordinador general del PP en Génova, quien en el último Congreso en el que se elige a Mariano Rajoy como presidente en 2017, introduce la modalidad de Primarias abiertas para que los militantes puedan elegir a sus líderes.

Al organizar el congreso en Castilla y León para marzo de 2017 se descubre que se esperaba contar con 58.000 afiliados y que sólo hay 7.000, “porque todos los demás o han desaparecido o han muerto”, explican miembros populares. Situación, por otra parte, que se da en toda España.

Las listas de los afiliados están desde Génova sin tocar ni comprobar desde los 80, con muertos, dados de baja y quien nunca ha pagado la afiliación, cuota que se vuelve imprescindible para poder votar en las Primarias.

De los 7.000 afiliados reales y efectivos en Castilla y León, la inmensa mayoría no está a corriente de pago, por lo que no podrían votar en las Primarias. Según estas fuentes, “El partido nunca les pidió actualizar su situación, incluso cuando el afiliado cambiaba de banco nunca se gestionó para cobrar la cuota en esa nueva entidad financiera”. Según parece, sólo estaban al día de las cuotas los cargos electos.

Por su parte el PP de Cyl anuncia acciones penales . En un comunicado hecho público esta mañana que dice de forma literal "Ante las graves acusaciones por parte del PSOECyL en el día de hoy, haciéndose eco de unas informaciones falsas aparecidas en un medio de comunicación digital, el Partido Popular de Castilla y León quiere manifestar que: Interpondremos acciones legales de carácter penal contra quien ha realizado afirmaciones manifiestamente falsas e imputaciones calumniosas sin prueba alguna que lo sustente, contra miembros del PP y en relación con el proceso de primarias del año 2017. De igual manera, contra quienes con ánimo injurioso se hagan eco de las mismas, a sabiendas de su falsedad.

- El proceso electoral de primarias en el Partido Popular de Castilla y León no sólo no tuvo ninguna impugnación, sino que además el Tribunal de Cuentas, órgano que audita la cuenta de afiliaciones del PP, no puso ningún tipo de reparo al funcionamiento de la misma.

-Las primarias del Partido Popular fueron un ejemplo de participación democrática por parte de sus afiliados. La trayectoria del PP de Castilla y León es ejemplar y cualquier intento de manchar la honorabilidad de cualquiera de las personas que lo integran sólo se explica por la aviesa intención de algunas personas e instituciones de torpedear las negociaciones para la gobernabilidad en Castilla y León."