La obra de los juzgados de Soria inaugurada hace menos de un año "se cae a cachos"

El Palacio de los Condes de Gómara todavía está pendiente de una nueva obra, en la parte posterior del edificio, para acondicionar el aparcamiento. Lo que no está claro es si se aprovechará para construir los calabozos, puesto que no se habilitó un espacio para ello en su momento. Javier Sanz, de Comisiones Obreras, denuncia que la parte nueva ya presenta humedades en zonas como la clínica forense cuando no se cumple ni un año desde su inauguración con una inversión solo en la última anualidad de un millón y medio de euros.

Lamenta que una zona nueva ya presente semejante deterioro porque el dinero invertido en la obra o en su diseño no ha sido el suficiente. Tampoco en la parte nueva de sala de vistas, que presentaría problemas frente a una evacuación. Insiste Javier Sanz que los Condes de Gómara no es el edificio adecuado para albergar los juzgados por muchas obras que se lleven a cabo.

A las humedades que ya están apareciendo en las obras recién inauguradas, hay que sumar los continuos problemas en los programas informáticos que se siguen sucediendo desde hace meses de manera cada vez más continuada, y que bloquea la sobrecarga de trabajo de los funcionarios. Los sindicatos siguen exigiendo al ministerio que resuelva la situación y no descartan nuevas movilizaciones.