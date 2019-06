Empate de Numancia y Las Palmas en Los Pajaritos para cerrar el curso

Partido de trámite para sorianos y canarios que, con alineaciones con hombres poco habituales despidieron el curso en Soria con un empate a un tanto en un duelo tranquilo, de poca intensidad y ritmo pero en el que se vieron buenas ocasiones de gol, resueltas por los porteros. Marcó Fran Villalba en la primera mitad e igualó Srnic a diez minutos del final.

ficha técnica Numancia: Gaizka Campos; Unai Medina (Markel, m. 68), Escasi, Ripa, Ganea (Carlos Gutiérrez, m. 80); Gus Ledes, Fran Villalba, Dani Nieto; Viguera, Guillermo y Luis Valcarce (Diamanka, m. 73). Las Palmas: Josep Martínez; Curbelo, Aythami, David García, De la Bella; Lemos (Araujo, m. 71), Timor (Javi Castellano, m. 60), Kirian Rodríguez, Srnic; Toni Robaina (Fabio, m. 60) y Rubén Castro. Goles: 1-0, m. 27: Fran Villalba; 1-1, m. 79: Srnic. Árbitro: Moreno Aragón (Comité Madrileño). Amonestó a Gus Ledes y Ripa (Numancia) y a Kirian Rodríguez, Timor, Lemos, Toni Robaina y David García (Las Palmas). Incidencias: 2.561 espectadores en Los Pajaritos. En los prolegómenos se rindió homenaje a los jugadores Ripa y Luis Valcarce, que tras muchos años en el Numancia, no seguirán en el club.

Sin excesiva tensión ni ritmo pronto ambos equipos botaron sendos saques de esquina sin consecuencias. Una acción rápida de los canarios dejó a Lemos mano a mano con Gaizka Campos, que con el pie desvió el remate al larguero, evitando el gol. En el lado opuesto, Luis Varcarce firmó una buena jugada por la izquierda, pero su envío al área no encontró a ningún compañero. Volvió a aparecer el portero local Campos para volar y despejar a córner un zapatazo de Kirian Rodríguez desde la frontal del área. Las Palmas embotellaba al Numancia en su campo. Aythami volvía a avisar en un córner cabezazo desviado. Respondió el cuadro soriano con un robo de Luis Valcarce en la frontal y un zurdazo de Dani Nieto que despejó Josep Martínez a córner con la manopla. El duelo entró en una fase de igualdad, de las que al Numancia le vienen bien, tratando de controlar el juego. Una intercepción de Ripa en la medular acabó con un centro raso al área de Luis Valcarce desde la izquierda que, llegando desde atrás, aprovechó Fran Villalba al primer toque para adelantar a los rojillos en el marcador. Otro robo local permitió a Luis Valcarce en el área, pero el berciano se entretuvo a la hora de disparar y el balón acabó en córner. Volvió a pausarse el partido, con tímidos acercamientos por parte de ambos equipos. Escassi lanzó desde lejos, fuera. Al filo del descanso Guillermo firmó una gran jugada en el área, con varios recortes, pero su disparo cruzando lo despejó a córner Josep Martínez.

Arrancó la segunda mitad con una ocasión de Medina, que cabeceó centrado un pase de Viguera desde la derecha. El propio Unai Medina sirvió al primer toque al área y Guillermo, en carrera, cabeceó al larguero. Poco después, un slalom de Dani Nieto terminó con un lanzamiento sin dificultad para Josep Martínez y, de nuevo el mediapunta mallorquín del Numancia lo intentó con un disparo muy desviado. Los rojillos llegaban una y otra vez sobre el área canaria, buscando el segundo gol. Ganea probó fortuna desde lejos y atrapó el portero visitante en dos tiempos. El partido estaba abierto, favorable a los locales, tocando a placer, con un Las Palmas tranquilo y esperando su ocasión, como un tímido remate de Rubén Castro de cabeza, sin peligro para Campos. El duelo empezó a languidecer en el ecuador de la segunda parte, con cambios en ambos conjuntos, menos ritmo y mucha menos intensidad, lo propio en un partido sin nada en juego para cerrar el curso. En una arrancada de Araujo, el argentino sirvió para Srnic, que dentro del área no desaprovechó la ocasión para igualar la contienda a diez minutos del final. Ripa pudo marcar el gol de la victoria, ya en el descuento, pero Josep Martínez desvió el esférico en su salida y Guillermo no logró aprovechar el rechace. El empate no se alteró y el Numancia firmará el próximo curso su vigésimo tercera campaña seguida en el fútbol profesional, undécima consecutiva en Segunda división.