El periodista José Manuel Laza pregona la feria taurina en Algeciras

Lleva 30 años viendo toros en Algeciras y esa es la impresión que va a intentar dejar en el ambiente taurinos que, sin lugar a dudas, permanecerá en el patio del edificio La Escuela donde se celebra el pregón y las jornadas taurinas que se inician con este acto, pórtico de las mismas.

Laza, muchos años ligado al periodismo taurino desde la antena de Radio Algeciras, ha pasado por la que es su casa para ofrecernos unas pinceladas de lo que pretende que sea este pregón. "Es un pregón desde el sentimiento. Es una forma de homenajear no solo a la plaza y a los toreros sino también a todas las personas que me he ido encontrando en el mundo del toro. También quiero hacer una defensa de la tauromaquia y los valores que encierra. Al mismo tiempo quiero dejarle un manual de aficionada a mi hija Jimena, la persona a la que dedico el pregón".

Sobre la situación del mundo del toro, los detractores y el ruido en torno a la tauromaquia Laza recuerda que el aficionado sigue acudiendo a los toros. "Hay que enseñar que sin corridas de toros no existiría el toro bravo, hay un ecosistema, una finca y los ganaderos están cuatro años mimando a esos toros. Los aficionados tenemos que salir a predicar la fe taurina".

Las jornadas cumplen 34 años y se celebran los 50 años del coso de Las Palomas en Algeciras, lo que formará parte importante de este pregón. "Yo solo pido respeto y libertad".