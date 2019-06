El PP decidirá esta semana la lista definitiva de los diputados provinciales

El Partido Popular decidirá esta semana la lista definitiva de los diputados provinciales. La comarca de Castellón exige que la dirección respete la tradición de que la capital de la Plana mantenga dos representantes en la institución. La secretaria general del partido, Elena Vicente-Ruiz, y el concejal de Castelló, Vicent Sales, optarán por ser portavoz.

El PP comenzará el 22 de junio, tras la constitución de la Diputación, un mandato en el que por primera vez, en los últimos 24 años, no gobernarán en la institución provincial. Fuentes del PP consultadas por Radio Castellón han explicado que los interese individuales no estarán por encima del partido en la elección de los once diputados provinciales, que han conseguido en las elecciones. Además, las mismas fuentes mantienen que han buscado perfiles de políticos que trabajen el territorio y que tengan dedicación exclusiva en la Diputación.

La agrupación de Castellón exigirá hasta el último momento dos diputados provinciales. Según han explicado a Radio Castellón fuentes del partido, los criterios no tienen nada que ver con los anteriores, porque lo que antes era, ahora ya no es. En el partido judicial de Castellón, los populares han conseguido cuatro representantes, que serán Vicent Sales, de Castelló de la Plana, Susana Marqués, alcaldesa de Benicàssim, Marta Barrachina, alcaldesa de Vall d’Alba, y Vicent Pallarés, alcalde de Sant Joan Moró.

En el partido judicial de Nules, la secretaria general del PP, Elena Vicente-Ruiz, de la Vall d’Uixó, y Salva Aguilella, de Onda, ocuparán los dos puestos de diputados provinciales. Mientras, en el partido judicial de Vinaròs, el alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, será también diputado provincial.

La presencia de alcaldes como Andrés Martínez o Susana Marqués, contrasta con la apuesta por la renovación y la dedicación, que el PP exige en la Diputación. Martínez, además, será uno de los diputados que pugne con Elena Vicente-Ruiz y Vicent Sales, para ocupar el puesto de portavoz del grupo. Un cargo, que tendrá un peso importante dentro del partido. La agrupación de Castelló luchará porque Sales sea el portavoz del grupo, pero cabe recordar, que su rival será la secretaria general del PP.

Falta por concretar quién ocupará el cargo de diputado provincial en los partidos judiciales de Viver, Segorbe, Sant Mateu y Albocàsser. Mari Ángeles Pallarés de Canet, será probablemente la diputada por Sant Mateu.