Tudanca recuerda a Ciudadanos que "el tiempo se acaba"

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la

Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, advierte a Ciudadanos que “el

tiempo se acaba” y pide comenzar cuanto antes las reuniones entre

ambas formaciones políticas para buscar un posible acuerdo que

garantice la gobernabilidad en la Castilla y León. Durante su visita a

la romería de San Juan del Monte, en Miranda de Ebro (Burgos), Tudanca

ha insistido en que el compromiso del PP con la regeneración “no

existe” y alude a los más de treinta años de gobierno del PP en la

Junta de Castilla y León y a casos de corrupción que han levantado

sospechas sobre miembros del partido y altos cargos del gobierno

regional.



En su opinión, si lo que pretende Ciudadanos es apostar por el cambio y la

regeneración, es necesario que inicien las conversaciones con el PSOE y

no buscar “excusas para tratar de mantener al PP en el poder”. Lo que

no se puede hacer, ha dicho Tudanca, es “utilizar las instituciones de

Castilla y León para regenerar al Partido Popular”.



En este sentido, el dirigente socialista insiste en los casos de

sospechas de corrupción que han afectado en las últimas semanas al

Partido Popular y considera que “no puede ser que, más de treinta

años después, sigan gobernando los mismos”, pese a la “cantidad de

casos de corrupción” que les han salpicado. Se ha referido, en concreto, a

la llamada ‘trama eólica’, cuya acaba de ser declarada “compleja” por

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), y a la

apertura de diligencias por un juzgado de Salamanca por supuestos

delitos de financiación ilegal, falsedad documental y coacciones en

las primarias del Partido Popular que ganó Alfonso Fernández Mañueco.

También recuerda que a estos casos se suman otros en los que también se

han visto implicados dirigentes del PP y de la Junta de Castilla y

León, como el llamado ‘Caso de La Perla Negra’ o la condena a Jesús

Merino por su vinculación con la trama ‘Gürtel’. Por estas razones, el

candidato socialista a presidir el gobierno autonómico insiste en que

“un partido así no puede seguir gobernando Castilla y León”.

Tudanca recuerda también las declaraciones realizadas por el cabeza de

lista de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, que

afirmó, en referencia al PP y la facilidad para que adquirieran

ciertos compromisos, que “nadie ofrece más que quien no quiere

cumplir”. Asegura que comparte “plenamente” ese razonamiento. De

hecho, recuerda que “el Partido Popular ha firmado en los últimos años

cien papeles sobre regeneración y no ha cumplido absolutamente nada”. El líder socialista insiste en que el compromiso por la regeneración política no existe en las filas del Partido Popular porque, en su opinión, se trata de un partido que “no tiene enmienda”.

