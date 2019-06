Pedro Sánchez: "Este tren no se nos puede escapar"

Pedro Sánchez apareció con un protagonismo inesperado en la recta final de liga. Fue titular en los dos últimos partidos y su golazo ante el Córdoba, le hace aumentar sus opciones de jugar también el playoff. El alicantino es uno de los jugadores con más confianza del Dépor. El miércoles llega la hora de la verdad con el partido ante el Málaga.

El jugador afirma que todos los jugadores "saben la oportunidad que nos ha dado el fútbol" y ahora no la pueden desperdiciar. "Este tren no se nos puede escapar", anuncia Sánchez. Para él, "son dos partidos para ponernos el mono de trabajo en los que hay que sacar lo bonito de este equipo".

Asegura el extremo que llegó el momento de arriesgar y de "poner todo lo que uno tiene para no lamentarse después . No hay que dejarse nada dentro". Pedro Sánchez habla desde la experiencia, con varias aventuras en play off a sus espaldas, el jugador asegura que los pequeños detalles van a marcar esta eliminatoria, pero la clave será que el conjunto coruñés mantenga su estilo.

"Esto es super bonito y hay que salir ilusionado. Los pequeños detalles van a determinar mucho", sostiene. "Los partidos de Liga no tienen nada que ver con play off. Mucho respeto y no hay favoritos", continúa.

Por último, Pedro Sánchez también se refirió a la celebración final después del partido del Córdoba. "No ha habido ninguna fiesta. Es la conclusión de un esfuerzo. Es bonito pero la fiesta tiene que ser dentro de dos semanas".