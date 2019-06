Munir sí, N'Diaye no; y Díaz de Mera de invitado

El Málaga afronta el play off de ascenso con la ausencia de uno de los hombres más destacados de su plantel. Alfred N'Diaye no va a disputar la fase decisiva de la temporada al verse obligado a acudir a la concentración de la selección senegalesa para la disputa de la Copa África. El pivote ha viajado ya a Alicante para incorporarse al stage del combinado africano y no jugará ninguno de los partidos de la eliminatoria ante el Deportivo.

Por contra, la buena noticia para los de la Costa del Sol es la confirmación de que el guardameta Munir sí podrá jugar los dos partidos de esta semana. El portero, llamado por la selección marroquí, ha conseguido aplazar su incorporación a la concentración magrebí y se desplazará mañana a A Coruña para disputar el partido de ida.

La ausencia de N'Diaye supone un contratiempo para el conjunto de Víctor Sánchez del Amo, ya que se trata de un jugador fijo en los planes del técnico madrileño. A lo largo de la temporada ha disputado 34 partidos, más de 3000 minutos de juego, en los que ha marcado 5 goles.

El árbitro

Además, el colegiado Díaz de Mera será el encargado de dirigir el partido de vuelta en La Rosaleda. Un árbitro que en esta temporada fue triste protagonista del partido de liga ante el Málaga disputado en Riazor. En ese encuentro, Díaz de Mera expulsó a Quique en una desafortunada acción, al interpretar como agresión un intento de chilena del punta blanquiazul.