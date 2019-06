Los caminos conducen...¡a José Manuel Aira!

Comienza una semana clave para decidir qué entrenador se sienta en el banquillo de la Cultural la próxima temporada. En plena vorágine de rumores, pocas certezas y el factor sorpresa como telón de fondo, a estas horas, y solo tres semanas después de su despedida entre lágrimas, José Manuel Aira es la opción más sólida y factible. Así lo cree la dirección del club, que en los últimos días barajó al joven Carlos Corberán como apuesta de manual, el que marcó la elección del técnico en las últimas temporadas.

Corberán ha mostrado interés en tomar las riendas de la Cultural a costa de abandonar el proyecto del Leeds United donde trabajó a la sombra de Bielsa y, en paralelo, dirigió con éxito al equipo sub 23 hasta ganarse el apoyo de una afición que le postuló como alternativa en caso de que el argentino hiciera las maletas. Por ello, su salida de Ellan Road está en el aire aunque uno de sus grandes valedores es Iván Bravo, al mismo tiempo ejecutivo del club británico y vicepresidente de la entiddad leonesa-

En ese escenario alternativo la decisión en el Reino de León sería repescar a Aira, el que dirigió con poco éxito a la Cultural en la segunda parte de la pasada campaña, al que se le abrieron las puertas antes del último partido, pero del que se tienen excelentes informes. Esta opción es respaldada no solo por Felipe Llamazares, la persona que promovió su fichaje el 18 de diciembre, sino también por la propia cabeza visible de Aspire. Su talante, su método de trabajo y su conocimiento exhaustivo de la categoría juegan a su favor, a pesar del riesgo evidente que entraña esta operación debido al fracaso reciente.

Mientras tanto, Aira recorre los campos del fútbol español (ayer presenció el Hércules-Logroñés de ascenso a la Segunda División) a la espera de una llamada, no solo la de la Cultural, con quién tiene una espina clavada al no conseguir el mínimo objetivo de jugar el play-off de ascenso. Por ello asumiría el reto con ilusión y con la seguridad de que él lideraría el nuevo plan deportivo con la oportunidad de modificar una plantilla que no dio el resultado esperado.