De las cosas del comer

Se consumen los días y no acaban de prender las semillas de un acuerdo entre PP y Ciudadanos para Gobernar la Yunta. Cuando todo parecía que iba como la seda, con los pretendientes regalándose caricias y comiéndose la boca camino al tálamo nupcial, ahora y se descuelga Egea con la exigencia de que ni un cargo con más de ocho años de servicios a sus espaldas. Y eso son palabras mayores porque supone dejar fuera prácticamente a todo el mandarinato de la Junta, más algunos alcaldes y presidentes de Diputación con mando en plaza como los de Palencia y Burgos. O lo que es lo mismo, todo Dios menos Mañueco. Y, por si fuera poco, se señala explícitamente a los amigos de José Luis, Silván y Quiñones, como ofrendas imprescindibles al Dios de la regeneración.

Y claro, el PP no ha respondido aún porque la mayoría tiene las gónadas incrustadas a la altura de las amígdalas y les duele bastante al tragar.

Para que no todo sean ahogos y penurias, se ha dejado abierta la puerta de seguir amamantándose en otra teta o cargo distinto. Que de algo tiene que vivir el director general o el consejero, oiga.

No sabemos a estas alturas del flim en que acabará la historia, pero lo que no es difícil de prever es una empanada de hostias en el garito de la Gaviota, porque una cosa son los principios y el programa y otra la nómina y el chiringuito donde tan agustito hemos vivido los últimos treinta años. La enganchada entre Majo y Silván a propósito del recurso sobre la mesa pastorina no es sino la imagen primera de ese sálvese quien pueda. Vendrán más y serán más feas.

Claro que si provoca pena esa imagen de Toñín arrastrando su indignidad por el lodo de los pleitos imposibles para conservar el despacho de Ordoño, la de Mañueco coronado finalmente como César , dejaría a Ciudadanos como nominado al mejor paripé poselectoral.

Dicen los papeles que Alfonsito habría pagado las cuotas de 1500 afiliados para que pudieran votarle en las ultimas primarias del PP. Leemos escrito en la misma tinta que el día 21 se quedan sin comedor más de 2500 infantes leoneses con serias dificultades para llevarse un plato caliente a la mesa al menos una vez al día. Hay días en las que todas las caras de la miseria caben en una misma página del periódico.