El Linares, a por el "más difícil todavía"

Toca volver a remontar. El Linares Deportivo ya eliminó al Tenerife B en la primera eliminatoria con la obligación de superar aquel 1-0 de la ida. Y ahora, por si los aficionados azulillos no tuvieron bastante sufrimiento, no queda más remedio que apelar al espíritu de las remontadas épicas para seguir con el sueño del ascenso. Es hora de rizar el rizo y apostar por el "más difícil todavía".

El Moralo CP golpeó primero, cierto. Firmó un 2-0 que tendrá que defender en el Estadio Municipal de Linarejos. Pero el partido del domingo 16 de junio, sin duda, se le hará muy largo al conjunto extremeño que, a buen seguro, buscará el fútbol a la contra para sentenciar la eliminatoria y, por supuesto, cerrarse atrás en defensa.

En las filas azulillas saben que el duelo con los de Navalmoral de la Mata no ha acabado. La afición jugará un papel destacado en la grada, especialmente, gracias a los precios fijados por el club para facilitar el lleno del estadio. En este sentido, la directiva azulilla ha puesto los más económicos que se recuerdan en una fase de ascenso. Todo con la intención de que, ese partido de vuelta, los futbolistas de Juan Arsenal se sientan arropados en una grada repleta de aficionados.

En cuanto a la ida disputada en Navalmoral de la Mata, faltó intensidad en las acciones defensivas. Concretamente, el equipo hizo aguas en el juego aéreo. Así marcó Valentin el 1-0, tras un saque de esquina. En el segundo tiempo, Diego del Castillo haría el segundo después de una jugada originada también a balón parado. No acertó el Linares a rechazar el peligro en esa acción y el centrocampista, que estaba sin marca dentro del área, remató en la frontal del área pequeña para "fusilar" al guardameta Lopito.

El Linares Deportivo tiró por la borda el primer periodo, con un sistema de juego (3 centrales y carrileros) que no funcionó. Se vio superado en todos los sentidos por el Moralo que, eso sí, sufrió en el segundo tiempo. Los azulillos tuvieron más el balón en esa segunda parte e incluso Barba estrelló un balón al larguero. El delantero Alex Rubio, que no fue titular, revolucionó el ataque linarense que se apuntaló, desde el centro del campo, con la entrada de Fran Lara. Finalmente no hubo premio a ese fútbol de toque, huérfano de grandes ocasiones para, al menos, haber conseguido un resultado más positivo para afrontar la vuelta en Linarejos.