20 desahucios diarios en la Comunidad durante el primer trimestre del año

Los desahucios han aumentado en la Comunidad de Madrid un 0,06 % durante el primer trimestre de este año con respecto al mismo período del año anterior. Madrid es la cuarta región donde se han ejecutado más desahucios en este período: 1730, casi veinte cada día, según un informe que ha publicado hoy el Consejo General del Poder Judicial.

Son más las ejecuciones por impago de alquiler, el 78,9 por ciento del total (1.365) mientras que el 16,7 por ciento (289) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 76 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas. Sin embargo, han aumentado los procedimientos de ejecución hipotecaria; en este caso del 13,8 por ciento, cuando en el mismo trimestre del año anterior manifestaron un descenso del 43,9 por ciento, y han disminuido un 2, 4 por ciento los desahucios por impago del alquiler, rompiendo así la tendencia al alza.

El motivo, según la plataforma de Afectados por la Hipoteca, es que la mayoría de procedimientos de ejecución hipotecaria han estado paralizados durante años a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolviera los recursos presentados, entre otros, por el colectivo. En marzo el Tribunal de Luxemburgo avaló la jurisprudencia que había fijado el Supremo en 2015 y que permite que los tribunales puedan ordenar la ejecución de un préstamo hipotecario en caso de que el cliente haya incurrido en un impago de al menos tres plazos mensuales, como fija la Ley de Enjuiciamiento Civil. "Esta explica una reanimación de las órdenes de ejecuciones hipotecarias y por lo tanto el aumento de desahucios por impago al final de este trimestre", explica la abogada de la PAH Alejandra Jacinto.

Cataluña (con 3.557, que representan el 22,9 por ciento del total nacional) ha sido la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos. Le siguen Andalucía (con 2.499), la Comunidad Valenciana (con 2.119) y Madrid (con 1.730).

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de la región madrileña en el primer trimestre de 2019 fue de 2.721, cantidad que refleja un incremento del 1,6 por ciento respecto del mismo trimestre de 2018. De ellos, 2.043 terminaron con cumplimiento positivo, con un descenso interanual del 15,8 por ciento.