Maria Sharapova estará en el Mallorca Open

La jugadora rusa dice “sí” a la invitación recibida por la organización del torneo mallorquín y reaparecerá en el circuito WTA tras varios meses en el dique seco por una lesión en su hombro derecho.

El regreso más esperado del circuito WTA ya tiene fecha y lugar. Tras más de una semana probándose en Mallorca, Maria Sharapova ha decidido aceptar la wild card ofrecida por el Mallorca Open y disputará su primer torneo desde que el pasado mes de febrero fuera intervenida de la lesión en su hombro.

“Estoy muy feliz de poder anunciar que voy a aceptar la wild card para disputar el Mallorca Open” ha declarado la jugadora rusa de 32 años de edad. “Quiero agradecer al torneo la oportunidad que me da y a todos mis increíbles fans que me han estado apoyando en los últimos meses”.

Con el sí de Sharapova, serán tres las ex número uno mundiales que disputarán la cuarta edición del Mallorca Open. Angelique Kerber, actual campeona de Wimbledon y Victoria Azarenka, encabezan un cartel de auténtico lujo que promete un gran espectáculo sobre el verde del Country Club Santa Ponsa.

Toni Nadal, director del torneo, se ha mostrado tremendamente satisfecho de contar con el mejor cuadro de la historia del torneo: “como director del Mallorca Open y mallorquín, me encanta poder dar la bienvenida a las mejores estrellas del firmamento tenístico como Maria Sharapova, Angelique Kerber y Viktoria Azarenka a este torneo de la WTA que se disputa en nuestra hermosa isla”.

Anisimova, la sensación de Roland Garros, también estará en Mallorca

Dos han sido los grandes nombres de esta edición de Roland Garros en el cuadro femenino.

Por un lado, la campeona Ashley Barty, y por el otro, la estadounidense Amanda Anisimova. La jugadora americana, de tan solo 17 años, ha sorprendido a propios y extraños exhibiendo un gran tenis en París que le sirvió para derrotar, entre otras jugadoras, a la defensora del título,

La rumana Simona Halep. Anisimova se plantó en semifinales y tan solo una gran Barty pudo derrotarla en tres disputadísimos sets.

Muchas son las voces que comparan a la joven jugadora de New Jersey con Maria Sharapova.

La jugadora rusa logró su primer Grand Slam al ganar Wimbledon con tan solo 17 años, la

misma edad a la que Anisimova ha logrado colarse en las semis de Roland Garros. La jugadora norteamericana ya ha logrado su primer título en el circuito este mismo año. Fue en el WTA International de Bogotá el pasado mes de abril.

Quien también disputará el Mallorca Open será la española Aliona Bolsova. Tras llegar a los octavos de final en París en los que cayó, precisamente, contra Anisimova, la organización del torneo balear le ha dado una invitación para disputar la fase previa en individuales y el cuadro final en dobles. Otra española, la barcelonesa Paula Badosa también ha recibido una wild card por parte de la organización y disputará el cuadro final por segunda vez en su carrera.





Seguir leyendo