"Music has not limits", un show que cambia las reglas, en las próximas fiestas de San Antolín

El Teatro Ortega adelanta uno de los espectáculos que formarán parte de la programación especial diseñada con motivo de las fiestas de San Antolín 2019.

Así, los responsables del Teatro Ortega avanzan que tras el éxito alcanzado en su gira internacional, "Music Has No Limits" regresa a Palencia el próximo 31 de agosto con un espectáculo lleno de sorpresas. El show que ya ha hecho vibrar a Nueva York, Miami, México, Milán y a las principales ciudades de España, estará en el Teatro Ortega en una doble función a las 19 y a las 22 horas.

El mayor espectáculo creado con el mejor talento internacional. MHNL rompe las fronteras tradicionales del mundo de la música para ofrecer una experiencia que agita todos los sentidos y que te dejará sin aliento.

Fusión de ópera, house, rock, clásica, dance, gospel, jazz...Music Has No Limits ofrece shows intensos que exploran y renuevan los himnos de todos los tiempos. La fusión de géneros y temas de artistas como Michael Jackson, U2, Laurent Garnier, Queen, Avicii, Barbra Streisand, The White Stripes, The Police... como nunca los escuchaste. Tus canciones favoritas interpretadas por genios de todas las disciplinas artísticas unidos en un mismo escenario.

Saltarás, gritarás, bailarás, reirás en un universo abierto en donde todo puede suceder. Un fenómeno de luz, color y efectos. Music Has No Limits borra todos los límites y cánones de la música convirtiendo cada una de sus actuaciones en una vivencia irrepetible.