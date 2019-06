Se filtra una reunión interna de Podemos en Haro en la que acusan al concejal Leopoldo García(PR) de ser corrupto

Es una reunión interna de Podemos, que dura poco más de una hora, pero es un minuto de esta conversación el que se está enviando por whatsapp y que se ha publicado en un grupo Facebook '¡Tú sí que eres de Haro!', que tiene más de 4 mil seguidores.

En este audio la representante de Podemos-Equo, Arantxa Carrero , dice literalmente que al concejal del PR de Haro, Leopoldo García, “no le quiere nadie en Haro, y asegura que lo más bonito que se dice de él es que es corrupto y lo es”. A lo que añade, en esta conversación, una voz que se identifica como la del ex secretario general de Podemos, Kiko Garrido, “pero como todo el PR”.

La portavoz de Podemos Equo asegura en esta grabación de la reunión que el concejal regionalista “no quiere justificar nada y hay una sombra súper alargada sobre este señor”. Añade Carreros que es “una persona nada nada limpia con lo cual es también un suicidio para nosotros”, refiriéndose a un posible pacto con el Pr.

Así las cosas, esta emisora se ha puesto en contacto con las dos organizaciones. El presidente del PR, Rubén Antoñanzas, asegura que está a la espera de que llegue una rectificación de Podemos y que, en cualquier caso, las cuentas del ayuntamiento de Haro están perfectamente auditadas.

Recuerden que no solo es el ayuntamiento de Haro el que está pendiente de pactos que involucren al PR y Podemos, también está, por ejemplo, el ayuntamiento de Logroño donde una de las sumas que harían alcalde al socialista Pablo Hermoso de Mendoza es la de PSOE, UP y PR. Rubén Antoñanzas dice que esto que ha pasado no condiciona y que lo que realmente importa es el programa.

Mientras la portavoz de Podemos en Haro Arancha Carrero, que aparece en las grabaciones, señala era una reunión privada, que fue grabada y colgada en redes sociales por cuentas sin identificar. Dice Carero que esto es "muy grave y que solo se busca torpedear" el proceso de negociación en Haro. Carrero asegura que todo esto puede ser constitutivo de delito y avanza que la formación morada tomará medidas disciplinarias y legales.

Además pide disculpas y agradece a Leopoldo García el que nada más conocer esta grabación se pusiera en contacto con ella para poner a disposición toda la información. Carrero también agradece a la alcaldesa, que ha entendido, dice Carrero, que todo esto obedece a una clara intención de dificultar las negociaciones.