Navarra Suma y EH Bildu esperan a IT en Tafalla

La atención postelectoral en Tafalla cada vez está más centrada en los representantes de IT.

Por un lado, Amaya Orduña aspira a recuperar la alcaldía para los regionalistas, sobre todo como lista más votada y tras tener algún contacto con PSN y Geroa Bai ha centrado sus esfuerzos en Iniciativa por Tafalla. La candidata reconoce que "ahora mismo lo que necesitamos sería su abstención. Ellos parece que siempre han dejado gobernar a la lista más votada, así que tampoco les pedimos un apoyo expreso".

EH Bildu también sigue esperando respuestas de los partidos con los que han contactado para sumar los nueve votos que necesita para conseguir la alcaldía de Tafalla. Jesús Arrizubieta señala que "estamos hablando con Iniciativa por Tafalla, con Izquierda Unida y con Geroa Bai. Las conversaciones han discurrido en buena sintonía pero a día de hoy aún no tenemos nada cerrado, tendrá que ser miércoles o jueves como muy tarde".

Así, todas las miradas se centran en IT ya que todo apunta a que sus dos votos van a ser decisivos. Su cabeza de lista, Goizeder Juango explica que en su postura, como siempre, "va a pesar lo que sea mejor para Tafalla y dentro de esa decisión entra todo, que no se paralice el Ayuntamiento por no tener los votos suficientes dentro del pleno".

Con este planteamiento, haciendo cuentas, parece que Iniciativa por Tafalla apoyaría a Bildu, ya que Navarra Suma se conforma con la abstención y con sólo cinco concejales no tendría esa mayoría en los plenos para sacar adelante los temas a los que se refiere Juango.