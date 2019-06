Sobre rodes

La regulació de la mobilitat en València m'agrada. I per dalt de tot m'agrada la recomanació, no imposició, de contractar un segur per bicis i patinets... Qui vulga arriscar i no en tinga un sap que en cas d'accident pot haver de pagar el seu i el mal que puga fer altre o altres. Qui pague una prolongació del segur de casa, per exemple, estarà, per una quantitat molt reduïda, tranquil. Les noves formes de menejar-se per València requereixen noves formes de gestionar-les per part de les autoritats públiques i de cadascú.