¿Has sufrido alguna vez fasciosis plantar? /

Se trata de una lesión aguda de las estructuras fundamentales del pie, la fascia plantar y que, dada la importancia de la misma, normalmente no se soluciona tan fácilmente.

¿Por qué? Porque se estudia dentro del paradigma de la inflamación, cuando realmente se trata de una lesión crónica. Así, el término “fascitis” no es correcto, sino que deberíamos hablar de “fasciosis”: una degeneración progresiva de la fascia.

Bajo nuestro enfoque como terapeutas, la magnetoterapia, ultrasonidos, electrodos…, técnicas que van orientadas al tratamiento del dolor, se aplican habitualmente porque se considera que el tendón está en una fase inflamatoria (fascitis).

¿Cuál es el problema?

No se trabaja sobre la fase de degeneración del tejido, sino la del dolor. Por ese motivo se puede notar cierta mejoría tras el tratamiento, pero al ser paliativo, no soluciona la problemática, porque el tejido que está afectado, no está curado del todo.

¿Cuál es nuestra propuesta?

Enfocar el tratamiento orientado a una patología crónica, degenerativa, que es lo que sucede con estas lesiones. Buscar métodos que provoquen una inflamación del tejido para que empiece una regeneración del mismo y éste puede volver a realizar su función correctamente.

Cuando éste se lesiona, cicatriza con una especie de cicatriz blanda que no es capaz de realizar la función principal: caminar. Por eso vuelve a “rerromperse” continuamente y es necesario volver a estimular ese tejido para que cicatrice bien.

¿Se cura?

Sí. Mediante el tratamiento que en la Clínica Podium aplicamos, EPI (Electrólisis Percutánea Intratisular), que induce la inflamación necesaria a ese tejido dañado, mediante una corriente galvánica, eco guiada, estimulando el tejido para que genere la fase inflamatoria que desencadenará en una reacción de recuperación del tejido.

Es indispensable para que un tejido crónico se recupere, que tenga inflamación previa. Cuando se realizan medidas antiinflamatorias sobre un tejido, lo que hacemos es quitar la capacidad de regenerarse. Así con la EPI lo inflamamos y a partir de ahí se reconstruye el tejido.

Así pues, con el cambio de armario, intenta que la adaptación al nuevo calzado sea progresiva para intentar minimizar las posibilidades de que aparezca. Y si empiezas a notar algunas molestias, prueba a practicar los ejercicios de prevención que te indicamos en el siguiente vídeo para intentar aliviar la tensión de la fascia plantar y evitar que llegue a la fase de fasciosis.

FUENTE: Clínica PODIUM