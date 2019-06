Nano, un señor del fútbol. El lateral izquierdo del equipo rojiblanco ha tenido un comportamiento ejemplar en su etapa en el Almería y eso que ha vivido un año con muy poco protagonismo, pero siempre ha estado haciendo grupo sabiendo que jugaría muy poco esta temporada en el Almería, por unas circustancias u otras. El jugador, que cumple contrato en el club rojiblanco el próximo 30 de junio, se va por la puerta grande del club rojiblanco que preside Alfonso García.El lateral zurdo Nano ha dejado el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Se acaba otro año más, un año especial, un año que en lo individual es para borrarlo, pero que siempre se sacan cosas positivas y que en lo colectivo no puedo estar más orgulloso de un vestuario que pocos creían... pero nosotros desde dentro sabíamos que podíamos, han sido tes años en los que nunca podría imaginar que me llenaría tanto un club, una ciudad, unos aficionados y una gente tan cercana, que me hicieron y me hacen sentir en mi propia casa. Gracias de corazón, gracias por los muestras de cariño tan especiales sobre todo este año tan duro para mi, no fue fácil, pudo ser mejor y espero que vaya a mejor. Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos a vosotros y desde la lejanía, Nano y su familia serán rojiblancos. Un saludo a todos y que el futuro depare otros años mínimos... como el de la temporada 2018/19”. El jugador malagueño se marcha triste del Almería, pero satisfecho por los amigos que ha hecho.

