La Española da el OK al sueño de la Ciudad Deportiva

La futura construcción de la Ciudad Deportiva del Almería sigue su curso y todo, según Martín Doblado, presidente de la Federación Almeriense de Fútbol, va por buen camino.LA VOZ y la Cadena SER han hablado con la persona que puso en marcha el proyecto, a petición del club rojiblanco que preside Alfonso García, para que los niños tengan por fin la anhelada Ciudad Deportiva, que sería la nueva casara la familia rojiblanca.

Martín Doblado recuerda cómo se puso en marcha el proyecto para que el Almería tenga una Ciudad Deportiva: “El Almería estaba interesado en buscar terrenos para su Ciudad Deportiva se puso en contacto conmigo Fernando Soriano y me comentó cómo estaban los campos de Barranco Hondo, ya que no están siendo utilizados. Es verdad que aquello está arruinado; son unas instalaciones deportivas que nosotros no podemos arreglarlas porque vale bastante dinero, por lo que comencé a hacer gestiones con Eduardo Herrera y me comentó que podía hacerse, siempre y cuando quisiera la Federación Española de Fútbol, porque la propiedad de eso es de la Española. Se comenzaron a hacer gestiones y ahí están, que parece que se van a cristalizar”, explica el presidente de la Federación Almeriense de Fútbol al periódico de todos los almerienses.

“La última conversación que he tenido con Madrid es que sí, que sí… esto ya está en manos de los abogados y parece que está llegado a su fin. Cuando llegue el momento Luis Rubiales tendrá la palabra y la palabra será que sí, sin problema”, añade Doblado.

El contrato

“Sería una cesión por bastantes años al Almería que mereciera la pena hacer la inversión económica allí. Sería una inversión para 40 ó 50 años, nosotros, cuando se compre eso, ya no estaríamos aquí”, dice el presidente del fútbol almeriense.

Martín Doblado se sincera con LA VOZ y dice: “Yo estoy aquí para ayudar al fútbol en Almería y todo lo que pueda hacer lo haré por el fútbol almeriense. Ahora ha encartado el tema de la Ciudad Deportiva pues aquí estoy”.