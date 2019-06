Indignación en CCOO por la suspensión del pleno que iba a aprobar la RPT

La Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Ávila ha hecho pública su indignación después de que el pasado viernes no se aprobara definitivamente la Relación de Puestos de Trabajo. Se había convocado un pleno extraordinario para su aprobación pero se desconvocó en la noche del jueves, en teoría porque se habían suscitado dudas sobre si se podía aprobar por una corporación que está en funciones.

Julio Díaz, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento, ha dicho hoy que la suspensión del pleno se ha producido por "presiones políticas y de determinados técnicos a los que no les venía bien".

"Parece ser que no interesa políticamente aprobarlo porque para alguna formación política cuanto peor, mejor", afirman desde CCOO. Y en cuanto a las presiones de algunos técnicos, Julio Díaz cree que no quieren que se apruebe la RPT porque perderían algunos sobresueldos en concepto de horas extra que, según CCOO, no se estarían realizando. Dice que hay trabajadores que cobran en torno a 10.000 euros anuales por ese concepto.

Desde la Sección Sindical de CCOO esperan que la nueva corporación retome el tema donde se ha dejado y que no se dilate más en el tiempo la aprobación de este documento que consideran básico para el buen funcionamiento de los servicios municipales.