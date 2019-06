PP y PSOE sellan el pacto para gobernar juntos en Lanzarote

El Partido Socialista y el Partido Popular han firmado un acuerdo de gobernabilidad en Lanzarote junto a Somos Lanzarote y Nueva Canarias en el Cabildo de Lanzarote y en el Ayuntamiento de Arrecife. Ástrid Pérez será la alcaldesa de Arrecife y Dolores Corujo la Presidenta del Cabildo, y ambos partidos formarán gobiernos conjuntos en las dos instituciones. Pérez y Corujo han presentado el acuerdo al que han llegado en rueda de prensa, aunque no han desvelado todavía quién formará parte de ambos gobiernos ni tampoco que áreas ocuparán cada uno de los partidos.

"La artimética política necesita de acuerdos más amplios que permitan la gobernabilidad y la estabilidad de las insituciones", ha explicado Dolores Corujo en rueda de prensa. La Presidenta electa del Cabildo y lideresa del PSOE asegura que el pacto que han firmado con el Partido Popular es "un acuerdo de gobierno y de estabilidad para cuatro años en ambas instituciones", tanto en el Cabildo de Lanzarote como en el Ayuntamiento de Arrecife, donde la alcaldía recaerá en manos de Ástrid Pérez, la Presidenta del PP en la isla.

Por su parte, Pérez ha asegurado que "el viernes Echedey Eugenio me ofreció la alcaldía pero nunca se ofreció en la Comisión Negociadora, en las escasas negociaciones que hubo con Coalición Canaria", explica la que será alcaldesa de Arrecife. "La moción de censura es un arma que no es fácil plantear al inicio de una legislatura, no podemos tener un presidente del Cabildo, sea del color que sea, durante cuatro años, porque en el caso de que las cosas no vayan bien estaríamos ante la imposbilidad de poder quitar a ese Presidente del Cabildo", explica Pérez.