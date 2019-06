Roberts y Okouo no cuentan para el Unicaja

Ocupar las plazas de extracomunitario es una labor complicada para los directores deportivos ya que, en teoría, deben ser para los jugadores que marquen las diferencias o den el salto de calidad, sobre todo en puestos clave. En el lugar de base este año el Unicaja no ha acertado y el americano Roberts no seguirá. El jugador llegó el pasado verano procedente del Olimpiacos griego y no ha rendido como se esperaba. Briant Roberts se mostró como un buen profesional, implicado en el trabajo del equipo pero con numerosas carencias defensivas, desequilibrando al equipo cuando no estaba en la pista Alberto Díaz. Buen director de juego y acertado tirador, Roberts demostró veteranía, pero no ha sido el base esperado y no seguirá. También está segura la marcha de Viny Okouo tras cuatro temporadas en la primera plantilla. El canterano no ha estado a la altura esperada y el Club ya no confía en él. Queda libre.

Estos dos jugadores son los únicos que seguro no seguirán ya que Witjer, Shermadini y Lessort no están descartados. Aunque Kyle Wiltjer no ha estado a la altura, sobre todo en el aspecto defensivo, la entidad no descarta que siga, al igual que Shermadini, que vería reducido ampliamente sus emolumentos en caso de continuar. Lessort tenía una opción en caso de que el Unicaja jugara la Euroliga, pero al no ser así queda libre, aunque él mismo manifestó que valora con su agente quedarse en Málaga. En cuanto a Salin, el finlandés negocia su renovación y tiene muchas posibilidades de seguir de verde, al igual que Milosavljevic con el que ya hay acuerdo por dos temporadas más.