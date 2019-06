Nuevas jornadas de éxitos para Caja Rural-Seguros RGA en las Boucles de La Mayenne con la victoria de Jon Aberasturi en la segunda etapa. El alavés lanzó un potente sprint al que ninguno de sus rivales pudo responder para acabar entrando en meta en solitarios.

Al final de la carrera, el corredor alavés se llevó el maillot verde por puntos, con 41 en total. De hecho, al día siguiente de ganar, hizo tercer puesto en un sprint cerrado. El ciclista vasco ya ha regresado a casa con la sensación de abandonar el mal fario que le ha venido acompañando en los últimos meses.

Jon Aberasturi: “Llevo un año sin mucha suerte, con piernas para haber ganado más de lo que lo he hecho, pero está victoria me da tranquilidad de saber que estoy haciendo las cosas bien. Ha sido una carrera de desgaste y eso me viene bien, que la gente llegue castigada. Este final picando para arriba me venía bien, yo iba bien de piernas y decidí lanzar desde lejos para no quedarme encerrado como otras veces”.