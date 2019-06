Vox apuesta por el tripartito

Vox apuesta por una reunión a tres bandas con el PP y Ciudadanos para sentar las bases de un posible pacto que permita un gobierno conservador en el Ayuntamiento de Aranda. Hasta ahora ha habido conversaciones bilaterales de los populares con este partido y con la formación naranja, pero esta última no quiere saber nada de sentarse a negociar con la candidatura de Vicente Holgueras, que considera imprescindible que haya unas conversaciones previas para decidir qué harán con su voto este sábado en el pleno de investidura él y quien será su compañero de grupo, Sergio Chagartegui. “Estamos viendo por la prensa que a nivel nacional tienen determinados vetos y nosotros trabajaremos en intentar llegar con ellos a negociar y a sentarnos para saber cuáles son sus reivindicaciones, porque no sabemos lo que nos están pidiendo: ellos dicen que sólo se tienen que sentar con el PP y que somos totalmente ajenos a esa negociación, pero nosotros entendemos que, si va haber un tripartito que gobierne, tendrá que sentarse a negociar; lo que pidan al PP es su problema, pero no lo conocemos, porque no quieren estar ni cerca ni lejos”, lamenta Holgueras, que ayer mantuvo un encuentro con la candidatura del PP.

Dice el cabeza de lista que Vox no contempla ningún límite a las negociaciones para un posible tripartito ni sobre quién podría asumir la Alcaldía, pero necesita que Ciudadanos aclare si los condicionantes que impone su partido de cara a un posible pacto para el gobierno autonómico con los populares implica un veto a que Raquel González continúe como máxima responsable municipal. “Nosotros no tenemos problema en que Raquel pudiera ser la alcaldesa, pero ni ella ni ningún otro miembro del PP o de Ciudadanos; lo que queremos es alcanzar un acuerdo y ese es nuestro objetivo, no ponemos límites a esas negociaciones, simplemente queremos sentarnos y poner sobre la mesa los puntos que hay que tratar”, explica el candidato de Vox, que asegura que no cejará en su empeño en propiciar este acuerdo a tres bandas, la única posibilidad por la que pasa evitar que gobierne el PSOE como lista más votada en las urnas.

Esta formación política se ha comprometido a redactar un documento con sus líneas programáticas y exigencias para un gobierno a tres bandas, pero insiste en la necesidad de que Ciudadanos levante su veto para sentarse a hablar. “Ellos tendrían que comunicar su postura y no jugar al despiste”, concluye el candidato.