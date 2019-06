El PP de Castelló exige que Begoña Carrasco sea diputada provincial

La candidata del Partido Popular a la alcaldía de Castelló, Begoña Carrasco, quiere optar a ser diputada provincial. El PP de la capital de la Plana considera necesario que se mantenga la tradición de tener dos representantes en la Diputación.

La elección de los diputados provinciales ha supuesto enfrentamientos en los partidos políticos. Según ha podido saber Radio Castellón, en la reunión para elegir a los diputados provinciales del partido judicial de Castellón, que se celebró la pasada semana, la candidata a la alcaldía del PP, Begoña Carrasco, reclamó que la capital de la Plana siempre ha tenido dos representantes en la institución y se postuló como diputada.

Finalmente, el partido eligió al concejal del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina, el alcalde de Sant Joan de Moró, Vicent Pallarés, y la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués. Fuentes del PP, han explicado que la dirección de la capital de la Plana seguirá luchando para tener dos diputados, pero desde la dirección provincial mantienen que los criterios "no tienen nada que ver con los anteriores y que los intereses individuales no estarán por encima del partido".

La dirección provincial no contempla un cambio en los diputados electos en el partido judicial de Castellón, a pesar de que algunos críticos, no comparten la elección de la alcaldesa de Vall d’Alba, Marta Barrachina. La capital de la Plana, también ha exigido que el cargo de portavoz del grupo lo ocupe, Vicent Sales, aunque la dirección todavía no ha tomado una decisión al respecto, y no descartan que la secretaria general, Elena Vicente-Ruiz, ocupe este cargo.