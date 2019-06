Benlloch avanza la estructura del Ayuntamiento y abre el gobierno a Podemos, Ciudadanos y Compromís

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha mantenido hoy una primera ronda de contactos con los representantes de los grupos políticos que, a partir del próximo sábado, conformarán la corporación municipal del mandato 2019-2023. Las reuniones han permitido avanzar en la estructura institucional del consistorio del próximo periodo, además de la posibilidad de llegar a acuerdos con las formaciones políticas para trabajar por la ciudad desde la responsabilidad de la gestión.

“Hemos esperado una semana para poder celebrar estos primeros encuentros, a la espera de que se disipen también algunas de las dudas que todavía no se han resuelto en diferentes instituciones que son también claves para el futuro de Vila-real, como el nuevo Consell o la nueva Diputación Provincial. No se trata tanto de llegar a acuerdos puntuales, como de compartir un proyecto político que va más allá de Vila-real”, explica Benlloch, quien ha estado acompañado en las reuniones por la secretaria general del PSPV-PSOE y coordinadora de Alcaldía, Silvia Gómez. Con este objetivo, Benlloch se ha reunido a lo largo de toda la mañana con los cabeza de lista del Partido Popular (Héctor Folgado), Compromís (Josep Pasqual Sancho), Ciudadanos (Domingo Vicent), José Ramón Ventura Chalmeta (Podemos) e Irene Herrero (Vox), acompañados por miembros de los respectivos partidos. “En la línea que he venido manifestando en las últimas semanas, no tenemos interés en gobernar en solitario los próximos cuatro años. Por eso, les hemos trasladado tanto a Podemos como a Ciudadanos y Compromís, a quienes les he vuelto a hacer la reflexión a pesar del comunicado que emitieron la semana pasada, que pueden tener en el próximo consistorio un espacio para trabajar por Vila-real, desde distintos puestos de responsabilidad de gestión”, detalla el alcalde. De todos ellos, la formación que ha mostrado “voluntad de avanzar en un acuerdo” ha sido Podemos, quien ha emplazado al alcalde a una consulta interna del partido para determinar su implicación en el próximo gobierno municipal. La propuesta de Benlloch a la formación liderada por Chalmeta pasa por entrar a formar parte del ejecutivo local con una tenencia de alcaldía, además de responsabilidades de gobierno en áreas como la Sostenibilidad y el Cambio Climático, Inclusión social y Cooperación.

Además de los posibles acuerdos, las reuniones han permitido avanzar también en la futura estructura institucional del Ayuntamiento, en cuestiones como la necesidad de incrementar los despachos para los partidos –dada la ampliación a seis de formaciones políticas representadas-, participación en comisiones informativas, portavocías o asignaciones a los grupos municipales. “Hemos visto buena voluntad de cerrar toda esta estructura con un acuerdo que nos permita, tal como hemos hecho en las dos últimas legislaturas, aprobar estas cuestiones por unanimidad”, concluye Benlloch.