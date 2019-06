Elda despide en el último pleno de la legislatura a los concejales que no estarán en la nueva corporación

Elda ha celebrado el último pleno ordinario de la legislatura en el que se han aprobado actas pendientes y ha servido para despedir a quienes ya no repetirán como concejales porque no han obtenido los votos suficientes o porque ya no estaban incluidos en las listas municipales de cada partido.

Así, del PSOE no repetirá ni la edil de juventud, educación y fiestas, Laura Rizo ni tampoco el concejal de inversiones en la ciudad, Eduardo Vicente. Tampoco lo hará Belén Alvarado, edil de turismo y Fondos Europeos ni la de cultura, Nieves López.

De igual modo, entran al gobierno Rosa Vidal, Lorena Pedrero, Enrique Quílez, Silvia Ibáñez, Sarah López, Eduardo Timor y Ana Isabel García.

Del PP ya no repite ni Francisca Perona, ni Ana Belén Ferriz ni tampoco José Vicente Fernández y entran de nuevas Manuela Soriano, María Dolores González y Lola Francés.

Desde Ciudadanos los tres concejales se mantienen, Paco Sánchez, Loles Esteve y Cristina Juan Ortuño mientras se incorporará Patricia Frade y Francisco Javier Pérez.

Tampoco estará en la corporación Iñaki Pérez, número tres de la lista municipal de Izquierda Unida por lo que al obtener un concejal será su alcaldable, Javier Rivera quien se mantenga en el consistorio.

Eso sí, ya no veremos ni a Pilar Calpena ni a Vicente Deltell puesto que Compromís no ha conseguido ningún concejal y por lo tanto pierde representación municipal.

Lo mismo ocurre con Si Se Puede Elda, transformada ahora en Podemos. En esta nueva legislatura no han obtenido los votos suficientes para estar presente en la corporación. Mónica Hernández dice adiós.

Hay que destacar que los concejales no adscritos a ningún partido político que concurrieron a las elecciones municipales con diferentes partidos locales tampoco volverán a sentarse en esta legislatura en el salón de plenos. Se despiden por tanto, Paco García, María Dolores de la Dueña y Reme Soler.