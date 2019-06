Martiño Noriega: "Más que un gobierno en solitario, lo que el PSOE quiere es un gobierno sin Compostela Aberta"

Pendientes todavía las reuniones de grupo para fijar posición en la sesión de investidura y las portavocías titulares y portavocías suplentes en Compostela Aberta ya se han hecho a la idea de lo que les toca a partir del lunes, fiscalizar al gobierno de Sánchez Bugallo al que el alcalde en funciones Martiño Noriega sigue achacándole la negación del espacio de la izquierda rupturista. "El PSOE no tanto explicitó su idea de gobernar en solitario como la de no gobernar con Compostela Aberta", mientras "sí hizo un convite formal al BNG", que ha sido rechazado por los nacionalistas porque ambas fuerzas no suman mayoría absoluta. "Cuando la parte que está claramente mandatada para liderar por las urnas no abre las puertas al diálogo o a futuros acuerdos, está haciendo una negación de los resultados de manera parcial. Lo que toca es asumir el rol que nos marca el futuro gobierno y actuar en consecuencia mientras no haya un reconocimiento del espacio o un espacio de diálogo".

Esa va a ser la postura a partir del 17 de junio aunque Noriega confía en que, con el paso del tiempo, el PSOE cambie de opinión y dé cancha a un grupo con cinco concejales que puede resultar muy útil para dar estabilidad a la gestión de gobierno. "Sí que espero que el paso de tiempo facilite que se establezca una fórmula de gobernar, sea cual sea -no tiene por qué ser dentro del gobierno- que le dé estabilidad a la corporación y que marque prioridades y defina el proyecto de ciudad conjuntamente; porque, si no, no se entendería".

En cuanto a su futuro al frente de Compostela Aberta Noriega se mantendrá en el puesto como elemento aglutinador para hacer una transición tranquila. Después, aspira a ejercer su profesión, la de médico, aunque también ha fijado entre los retos de su organización participar junto a las mareas en la reconstrucción de una alternativa gallega que supere la foto actual de la izquierda rupturista.