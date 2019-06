Ciudadanos deja la puerta abierta a un gobierno con el PSOE en Jerez

A cuatro días de la constitución de los ayuntamientos, en Jerez, todo apunta a que el PSOE gobernará en solitario, con sus 10 concejales. Las reuniones no han acabado y la experiencia nos dice que hay que esperar al sábado, pero, hasta ahora y tras los primeros encuentros, todo hace pensar que Mamen Sánchez será alcaldesa con sus diez ediles, sin nadie más. Adelante se ha autodescartado para un gobierno de coalición y Ciudadanos no descarta entrar en un gobierno con el PSOE, pero no ahora, sino una vez que eche a andar el mandato y se aprueben, por ejemplo, los primeros presupuestos. Así es que, de haber acuerdos, parecen, solo, de investidura.

La postura más abierta es la de Ciudadanos. Anuncia que se queda en la oposición, pero no descarta que una vez iniciado el mandato la formación naranja pueda entrar en un gobierno con el PSOE, ya que ambas formaciones suman mayoría absoluta. El candidato de Ciudadanos, Carlos Pérez, se ha reunido esta mañana con la alcaldesa socialista. Ha hablado de un encuentro “cordial” y ha avanzado que Ciudadanos estará en la oposición, pero no bloqueará la ciudad. Su ánimo, apunta, es el de ayudar y construir. A partir de aquí, deja la puerta abierta a un futuro pacto de gobierno.

Sus condiciones pasan por que el futuro gobierno socialista apruebe los presupuestos de 2020 en tiempo y forma, por que esas cuentas no contemplen subida de impuestos y por que no esté en el gobierno ni Ganemos ni Adelante.

Por su parte, Adelante Jerez ya ha confirmado que no entrará en un gobierno de coalición con el PSOE. Ahora la duda está en si apoyará el sábado en el pleno la investidura de la alcaldesa socialista en funciones Mamen Sánchez, si se abstendrá en la votación o si presentará candidatura propia aunque no tenga ninguna opción de prosperar. De momento, el líder de Adelante, Raúl Ruiz Berdejo, se limita a aclarar que la confluencia no formará parte del futuro gobierno con el PSOE.

Dice Ruiz Berdejo que la posición de Adelante Jerez no ha variado, pero sí ha habido un cambio sustancial. Domingo García, coordinador de Izquierda Unida, el 29 de mayo, después de las elecciones, afirmaba que si el PSOE no optaba por un gobierno de coalición sería un gesto “prepotente” de Mamen Sánchez.

Desde Ganemos, Kika Gónzalez, se ofrece para dialogar con el PSOE y propiciar un gobierno de izquierdas. Así lo ha decidido la asamblea de la agrupación de electores, que no rechaza entrar en un gobierno con el PSOE, aunque también están abiertos a un apoyo de investidura siempre que se pacten políticas para el mandato.

Este miércoles habrá un encuentro entre Ganemos y PSOE.