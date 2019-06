La concertación de plazas para la Residencia de Mayores de Jódar con el anterior Gobierno "es solo una intención"

Aprovechando la presencia, en el acto conmemorativo del 50º aniversario de la implantación de Educación Secundaria en Jódar, el pasado sábado, del delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Jaén, Antonio Sutil, le preguntábamos por la situación del proyecto de la Residencia de Mayores y más concretamente por el convenio de concertación de plazas, con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía.

Según Sutil, coincidiendo con los argumentos del candidato a la alcaldía de Jódar por Ciudadanos, Juan López, restando importancia al convenio suscrito en su día, entre el Ayuntamiento de Jódar y el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, "... Concierto como tal no hay, lo que hay es una intención de concertar plazas por la anterior Junta...".

En su exposición, ante nuestros micrófonos, el delegado de Igualdad y Políticas Sociales, además de Educación, Deporte y Conciliación, Antonio Sutil, planteaba “… Uno de los grandes desafíos que tiene la provincia de Jaén, es atender a sus mayores y además contextualizados en el lugar donde han vivido. Lo que no podemos dejar pasar es que nuestros mayores se tengan que ir a otros lugares de nuestra provincia, y pasar los últimos años lejos de las calles por donde han paseado, donde han hecho su vida. Porque eso, además, acentúa la desorientación y pierden calidad sus últimos años de vida. Desde luego, como Junta de Andalucía, yo recuerdo que hace un año, la anterior consejera de Hacienda, María Jesús Montero, o Susana Díaz, la anterior presidenta, decían que Andalucía soportaba a pulmón la Ley de Dependencia. Solo espero que, actualmente, ahora ya que está en el Gobierno de España, como Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, financie, como merece, a Andalucía, que no se le haya olvidado, que dé los recursos económicos a la comunidad autónoma, para que podamos dar una calidad en el servicio de dependencia… Estamos trabajando, la actual Consejería de Igualdad, en estudiar las necesidades de la provincia, hemos visto que hay zonas con mayor número de plazas que otras. Tenemos que hacer un estudio provincial, y adaptar toda esa realidad y dar unas respuestas armónicas a la realidad. Es verdad, que la dependencia es un servicio público muy necesario, pero que no está financiado, actualmente, y es el reto más importante que tenemos, a día de hoy, en la Consejería de Igualdad… En Jódar, concierto, como tal, no hay, lo que hay es una intención de concertar plazas, con la anterior Junta, pero que eso nunca se ha materializado… Lo que hace falta también, por otro lado, es la financiación oportuna. Esperemos que el Gobierno de España de la financiación oportuna, para que la Junta de Andalucía pueda trabajar y dar los servicios que, realmente, merecen los jodeños, en Sierra Mágina, los jiennenses y los andaluces en general…”.

Le insistíamos y reclamábamos un mensaje para los mayores de Jódar, “… Que estamos trabajando para dar respuestas reales, no ficticias. Nosotros trabajamos con la realidad. Nosotros vamos a venir aquí, nos vamos a preocupar de estudiar, ya anuncio la visita para el próximo día 18 de junio, voy a venir a Jódar, tengo una reunión con el alcalde, vamos a trabajar para estudiar la realidad. Pero si le digo, lo que no se va a encontrar en este gobierno y, en concreto, en la persona de este delegado, son promesas que no se van a cumplir. Porque de eso es lo que adolece la política actual, es una pérdida de prestigio, porque los políticos prometen y luego no cumplen. Yo lo que puedo prometer es que voy a venir, que vamos a estudiar y con las herramientas que nos han dejado y con la financiación que tenemos, dar las soluciones que podemos dar. A mí que me gustaría anunciar que se va a hacer la mejor residencia que se pudiera. Eso gusta a cualquier político, poderlo anunciar, porque, además, hace falta y se merece, pero lo que no voy a hacer es engañar a la gente…”.

Habrá que esperar a la próxima semana, al día 18, para conocer más detalles, tras la reunión que, anunciaba, mantendrá con el alcalde de Jódar.

En cualquier caso, desde esta redacción aportamos los documentos que el candidato del PSOE, actual alcalde en funciones, daba a conocer, y entregaba a esta redacción, el pasado 23 de mayo, con motivo del ‘Debate a 5’ que esta emisora organizó en el marco de la campaña electoral de las pasadas Elecciones Municipales. Varios documentos sobre el ‘Convenio de Colaboración entre la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Jódar para la Concertación de plazas’, de fecha 21 de septiembre de 2011, donde se hace constar que ambas partes acuerdan “… La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, al amparo de lo establecido en la Orden de 30 de agosto de 1996, que regula la concertación de plazas con centros residenciales de atención especializada para los sectores de personas mayores y personas con discapacidad, se compromete a concertar al menos un ochenta por ciento de las plazas de que disponga el mencionado Centro Residencial…”.

Convenio al que se le da continuidad con un escrito del Ayuntamiento de Jódar, de 13 de diciembre de 2018, en el que se solicita información sobre “… Las necesidades de esta zona, en materia y necesidad de plazas, al objeto de dimensionar el proyecto y las instalaciones que podrían ser idóneas…”, ante el proceso, iniciado, para la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de esa infraestructura.

Al que se le contesta, el 24 de enero de 2019, desde la delegación territorial en Jaén de la Consejería de Salud, Igualdad y Políticas Sociales, en el que se señala, “… Podemos concluir la necesidad de proceder a un incremento de las plazas residenciales en la zona, acorde con la demanda existente en la comarca…”.