Clausura de la XXIV Semana Medioambiental de Guardabosques de Jódar

En la tarde de ayer clausura de la XXIV Semana Medio Ambiental de la Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar, con la tradicional entrega de premios a sus concursos de dibujo y redacción, entrega del Título de Socia de Honor, en esta caso a la técnica de la Agencia Local de Promoción y Empleo del Ayuntamiento de Jódar, Francisca Lorite Justicia.

El acto contaba con la presencia del presidente de la Asociación, Juan José García Vílchez, el concejal de Medio Ambiente en funciones, Enrique Yerves, y la delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Ordenación del Territorio, Soledad Aranda.

La delegada anunciaba que el próximo año, 2.020, va a proponer que Jódar acoja la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de Junio, a nivel provincial, coincidiendo con el 25 Aniversario de la Asociación Ecologista Guardabosques de Jódar.

En los diferentes concursos han participado más de 200 alumnos y alumnas de todos los centros educativos de la ciudad: EEI ‘Antonio Machado’, EEI ‘Soriano Serrano’, CEIP ‘General Fresneda’, CEIP ‘Dr. Fleming’, CEP ‘Virgen de Fátima’, CEP ‘Arroquia Martínez’ e IES ‘Juan López Morillas’. A todos los niños/as ganadores, además de otros regalos se les obsequia con la inscripción y cuota del primer año, como socios de la Asociación.

El presidente de la asociación, Juan José García, en su intervención, hacía un breve repaso a la historia del colectivo, incidiendo en la celebración, el próximo año, del 25º Aniversario, “… La primera Semana Medioambiental se celebró en el año 1995. La asociación se creó ante los problemas medioambientales que había en nuestro pueblo, a través de la Fundación ‘Bosques de la Tierra’. Son ya 24 años, con vista al 25 aniversario, que si no pasada nada, se cumplirá el año que viene. En esa época se crearon muchas asociaciones, algunas ya han desaparecido, otras apenas se ven y nosotros tenemos el orgullo de decir que lo que era un grupo de amigos, se ha ido consolidando año tras año. El año que viene ya se os comunicaran todas las actividades que vamos a realizar… Son muchos años, con altibajos, pero aquí está el ejemplo, el resultado, ver esto lleno y ver cantera para los próximos años… Este año, como contenido de la semana, hemos elegido el tema de los plásticos, con el problema que se dan en los océanos y también el cambio climático… Quisiera agradecer a los que participan y colaboran en esta semana medioambiental, como son la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, Fabrica de Aceites La Dehesa, el Instituto ‘Juan López Morillas’, a Radio Jódar SER y sobre todo a todos los padres y los colegios, que son los que motivan para que los niños participen en los concursos… Que esto sea un principio, que, entre todos, tenemos que concienciar a los futuros ecologistas, a los amantes de la naturaleza para que esto sea algo entre todos, niños, colegios, padres, instituciones. Porque el problema del medioambiente no es solo de unos, es de todos…”.

Enrique Yerves, en su doble condición de concejal de Medio ambiente y director del IES, destacaba la labor de Guardabosques a lo largo de todo el año, “… Guardabosques tienen un trabajo que no es de una semana. Esta semana es el colofón a un año de trabajo… Durante estos cuatro años (como concejal de Medio Ambiente), enormemente satisfecho de haber trabajado con vosotros, de haber colaborado con vosotros… Guardabosques de Jódar está siempre en el tajo, reforestando, haciendo campañas, concienciando… Vuestro trabajo tiene una dimensión didáctica, educativa, que, en definitiva, redunda en la formación de nuestros alumnos. Lo que estamos haciendo es crear futuros Guardabosques, jóvenes ecologistas, concienciados con el medioambiente, con los valores, y eso es lo fundamental… Agradecer vuestro trabajo, en nombre del Ayuntamiento, seguiremos colaborando con vosotros… Animar a todos los niños a que participen, este verano, en la Escuela de Guardabosques. Una escuela donde, además de trabajar los valores medioambientales, se trabaja el inglés y sirve para conocer otros aspectos culturales que son muy beneficiosos…”.

La delegada territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Ordenación del Territorio, Soledad Aranda, además de anunciar la celebración del acto provincial del Día Mundial del Medio Ambiente en 2020, incidía en su intervención en el papel de las asociaciones, como Guardabosques, “… Hay una cosa que entiendo que es fundamental. Poner en valor las actividades que hacen, de manera desinteresada, todas las asociaciones de voluntarios y ecologistas, y en especial la Asociación Guardabosques de Jódar. Es un reconocimiento que no tenemos más que hacerlo todos los días desde las administraciones. Las administraciones públicas podemos llegar hasta donde podemos llegar. Si no fuera por ayudas y manos como las de las casi 200 personas que forman parte de la asociación, no podríamos garantizar esa conservación del medioambiente y la naturaleza, tan necesaria…”.

Aranda también hacía referencia a la temática planteada desde la ONU, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente este año, “… Poner de manifiesto la calidad de nuestro aire. La calidad del aire se consigue manteniendo y garantizando que en nuestros pueblos existan zonas verdes, bosques, que al final son los grandes sumideros de CO2 y que, al final, son los que garantizan que nuestro aire esté limpio… La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible contempla en los presupuestos, para a este año, un millón seiscientos mil euros, para impulsar la ‘Ley contra el cambio climático’. El esfuerzo y la apuesta que hacemos las administraciones públicas, de la mano, con la colaboración de los ciudadanos y las ciudadanas, hace que nuestro mundo podamos, poco a poco, ir corrigiendo aquellas cosas que también, poco a poco, vamos haciendo mal, cada día… Agradecer la participación y la implicación que tiene el pueblo de Jódar con el medioambiente. Poner en valor, que este tipo de actividades que hacéis durante todo el año, son necesarias. Es a través de acerarnos a la comunidad educativa, donde creo que podemos concienciar desde pequeñitos…”.