"Cuando me llamó el Ademar no me lo pensé"

Hasta el próximo mes de agosto los jugadores del ABANCA Ademar no volverán a los entrenamientos. Como es lógico todos los componentes de la plantilla marista aprovechan estos días para descansar junto a sus familias. Un ejemplo es el portero Dzmitry Patotsky que se encuentra en Bielorrusia

El nuevo portero del ABANCA Ademar ha pasado por los micrófonos de Radio León para explicar, entre otras cosas, el porqué de su fichaje por el equipo marista: “Me llamó mi representante y me dijo que tenía una oferta del Ademar León. El Ademar es un buen equipo por su historia y por su afición y no me lo pensé”.

En el caso de Patoski será el tercer equipo en el que juegue en España. Hace dos temporadas firmaba por el Lanzarote que había ascendido a la División Plata y que descendió. La pasada defendió la camiseta del Alcobendas que no fue capaz de salvar la categoría:” El primer en Lanzarote fue muy interesante y estuve más o menos bien. En Alcobendas en la Liga Asobal todos los partidos eran muy difíciles. Me siento muy feliz de poder jugar en España”

Precisamente el nuevo jugador del Ademar vive en Brest la ciudad en Bielorrusia del último equipo de Manolo Cadenas:” Yo a Cadenas no le conozco personalmente pero tengo amigos que juegan en el Brest y me han dicho que es un buen entrenador”