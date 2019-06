Manolo García: "Mi único objetivo es que la gente de Palencia sea feliz"

Será la séptima vez que Manolo García actúe en la provincia de Palencia. Las tres primeras fueron con El Ultimo de la Fila en 1990, 1993 y 1996. Tres años más tarde, en 1999, presentó su primer disco en solitario en el pabellón municipal, lugar al que volvió en 2002 y en 2004. Más de quince años después volverá, en formato acústico, para compartir parte de su nuevo disco "Geometría del Rayo" y compartir sus mayores éxitos con el público palentino, será el 29 de junio en el Pabellón Municipal de Deportes.

"Mi único objetivo es que la gente de Palencia sea feliz", asegura Manolo García que promete un momento muy especial para quienes acudan a su concierto del próximo día 29. Nuestro compañero Alberto Calleja ha entrevistado al ex componenete de "El Último de la Fila" que alaba la "pureza" de la tierra palentina."Me gustan mucho las provincias limpias y en Palencia tenéis un norte espectacular. Sabéis que me gusta también pintar y me encanta la fotografía y recuerdo haber estado por esa zona admirando su gran paisaje", ha dicho. También anuncia nuevo disco para 2020.