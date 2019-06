Juan Gascón: "Palencia es un cambio de cromos en los intereses de los partidos para llegar o conservar la Junta de Cyl"

Tras los últimos acontecimientos, Ganemos Palencia cree que los demás partidos están mirando más por sus propios intereses que por los de la ciudadanía. Además de que Palencia y otras provincias de Castilla y León se ha convertido en un simple cambio de cromos que tiene como objetivo llegar o conservar a la Junta de Castilla y león. Creen que "Palencia no necesita que Valladolid o Madrid les diga lo que tienen que hacer".

No cierran las puertas a sentarse a hablar con el Partido Popular o Ciudadanos, ya que destacan que "la política es llegar a acuerdos, no a desacuerdos, pero siempre desde la transparencia, no negociando a las espaldas como PP, Cs o VOX". Mañana tienen fijada una reunión con el partido socialista, que creen que debe gobernar ya que "sería un despropósito que no gobernara en Palencia la lista más votada". También piden claridad a Ciudadanos, que muestren a la población palentina si van a cruzar la línea roja que dijeron que no iban a sobrepasar y pactarán finalmente con VOX.

El 13 de junio se producirá la asamblea de Ganemos Palencia, donde entre todos decidirán la postura que adoptará la concejala electa, Sonia Ordóñez, en el pleno de investidura del próximo 15 de junio.