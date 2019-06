Navarra Suma exige a Esporrín que no se presente a la alcaldía

EH Bildu busca el acuerdo con el PSN y Geroa Bai, y Navarra Suma exige a la socialista Maite Esporrín que no se presente a la alcaldía para evitar así que los independentistas sean quienes puedan decidir el futuro de la ciudad con sus votos.

Comparecencias públicas del actual alcalde en funciones de la capital, Joseba Asirón, y del ex alcalde de UPN y candidato a la reelección por Navarra Suma, Enrique Maya.

El primero ha dado a conocer que ha hecho llegar a PSN y Geroa Bai un documento de bases para un posible acuerdo programático, documento basado en cuatro ejes: marco de convivencia y memoria histórica, avances sociales y vivienda, movilidad y sostenibilidad y finalmente, igualdad.

EH Bildu propone a socialistas y a Geroa Bai formar un equipo de gobierno tripartito con reparto de concejalías delegadas en su caso, o, como segunda opción, un acuerdo de investidura que haga a Asirón alcalde. EH Bildu no contempla en ningún caso, ha dicho Asirón, votar a Esporrín. Sería tanto como aceptar el veto a sus votantes llegado "de Madrid", ha indicado el alcalde en funciones, un veto "sectario" que no van a aceptar y que no se explican, añade Asirón, cuando el equipo de gobierno saliente ha sido capaz de negociar y pactar con el PSN asuntos trascendentales como los presupuestos o las inversiones financieramente sostenibles. Asirón ha dicho que insistirá hasta el sábado para llegar a un acuerdo, aunque Esporrín se niega siquiera a reunirse con él. EH Bildu dice que lo que ocurra el sábado no solo en el ayuntamiento de Pamplona sino en otros municipios donde los votos del PSN podrían dar a EH Bildu alcaldías, será tenido en cuenta en el proceso de negociación para el gobierno foral.

La visión del momento del candidato de Navarra Suma es diametralmente opuesta. Enrique Maya ha exigido al PSN que su concejala Maite Esporrín no se presente a la alcaldía y que den garantías de que se abstendrán en la votación de Maya como alcalde. Este asegura que es la única forma de evitar que el futuro del ayuntamiento de la ciudad esté en manos de EH Bildu. Y Maya explica que, entre otras cosas, lo exige para evitar que decida el futuro de Pamplona un partido en cuya lista hay una presunta terrorista para la que la Fiscalía pide once años de cárcel en un juicio que se celebrará en otoño. Se trata de Amaia Izko, abogada de presos de ETA, grupo de personas que la Fiscalía considera que estaban a las órdenes de los terroristas.

"Si Esporrín se presenta es porque quiere que le vote Bildu", dice Maya. "Y Bildu no da nada gratis", añade. Navarra Suma exige al PSN que garantice su abstención para evitar cualquier sospecha al respecto y considera "inconcebible" que Esporrín esté buscando el apoyo de EH Bildu para ser alcaldesa apenas un mes después de plantear conjuntamente con UPN una moción en el último pleno de esta legislatura denunciando actos violentos y de apoyo a los terroristas.

Maya ha dicho que "no es lo mismo que yo sea alcalde por ser la lista más votada que gracias a la abstención del PSN". En el primer caso, las opciones de diálogo posterior con el PSN se verán muy afectadas. En el segundo, añade Maya, será mucho más fácil alcanzar acuerdo con programa para la ciudad que tienen muchas similitudes.