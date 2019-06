El Ayuntamiento de Pamplona, a la espera de la resolución judicial sobre las viviendas ocupadas

La calle Jarauta, en Pamplona, es la única que mantiene el asfalto como pavimento. Símbolo de que la regeneración que ha ido llegando al casco viejo ha pasado de largo por esa calle que ahora es noticia por los incidentes registrados este pasado fin de semana y la ocupación de edificios municipales.

Desde el Ayuntamiento de Pamplona señalan que no es un problema nuevo, cuando se habla de los pisos de propiedad municipal en zonas como Jarauta o la calle Descalzos. Itziar Gomez, concejala de seguridad ciudadana apunta que "el extremo al que hemos llegado porque no está pasando nada que no haya pasado en este tiempo anterior. El problema que tenemos con la ocupación de los pisos municipales, intentando que no se ocupen, sacándolos cuando así podemos, el procedimiento es muchas veces muchísimo más largo de lo que desearíamos, ni Ayuntamiento ni Policía Municipal podemos actuar hasta que tengamos una orden emitida por el Juzgado".

Yen concreto sobre lo qué esta ocurriendo en Jarauta destaca que "Desde el mes de enero está presentada la denuncia. Es verdad que con los altercados producidos este fin de semana, hemos presentado también los atestados de Policía Municipal, para que se incluyan en este procedimiento judicial abierto, y a ver si de alguna manera podemos acelerar la respuesta judicial".



Situación que genera malestar entre vecinos y hosteleros que hablan de dejadez en la zona. Así, están a la espera de la orden judicial para que se haga efectivo el desalojo.