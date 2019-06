Oficial: Remiro firma hasta 2023

Alex Remiro ya es oficialmente nuevo jugador de la Real Sociedad. Era un secreto a voces desde hace mucho tiempo, pero faltaba su confirmación. Y ha llegado esta misma tarde, mediante un comunicado del club txuri-urdin en su página web. El portero de Cascante firma por cuatro temporadas con la Real, hasta junio de 2023, concretándose así su polémico paso del Athletic a la entidad donostiarra, donde pasará a percibir más de lo que le ofrecían en Bilbao para renovar su contrato.

“La Real Sociedad ha alcanzado un acuerdo con el guardameta Alejandro Remiro para que se incorpore al club txuri urdin a partir del 1 de julio de 2019. El nuevo realista llegará con la carta de libertad y firmará hasta el 30 de junio de 2023. La presentación del jugador se realizará a principios del mes que viene”. Así ha anunciado la Real el fichaje de Alex Remiro, que después de muchos meses de secretismo ve luz a su próximo destino. En todo este tiempo, nadie de la Real ha querido reconocer contactos con el meta navarro, que tenía contrato en vigor con el Athletic hasta final de la presente temporada. Solo en las ultimas semanas Olabe ha reconocido que era un portero que “gusta”. Pero nada más. Nadie en la Real quería reconocer que se trata de una contratación que lleva mucho tiempo gestándose, desde hace un año, cuando comenzaron sus problemas con el Athletic para renovar. De hecho, como su vinculación con el Athletic no expira hasta el 30 de junio, no podrá ser presentado hasta el 1 de julio. Bastante con que han recibido la conformidad del Athletic para poder anunciar ya su fichaje.

Sea como fuere, y aunque se trate de una decisión personal del propio Remiro, no deja de ser una operación envuelta en la polémica. Porque Remiro se niega a renovar con el Athletic para fichar libre un año después por la Real. Y en todo este tiempo, especialmente con la directiva presidida por Urrutia, ha estado apartado de las convocatorias como castigo por esa negativa. En Bilbao también se acusa a la Real de entrometerse en ella negociación de su renovación y dificultarla hasta el punto de acabar llevándose su fichaje. Con todo, la realidad es que el portero de Cascante no quería estar en el Athletic, con el que no ha llegado a debutar en Primera. Estaba molesto porque pensaba que se apostaría de forma decidida por él cuando Kepa se marchó al Chelsea. La Real, con problemas en la portería, vio la oportunidad de fichar gratis un portero joven y con mucha proyección, y se lanzó a convencerle de forma decidida. Y cuando Remiro se decisión, dejó de contar para el Athletic. Elizegui, actual presidente, intentó reconducir situación cuando entró en el Athletic, pero era demasiado tarde.

Se da la curiosa circunstancia de que Remiro llega a la Real sin haber llegado a debutar todavía en Primera división. Eso sí, tiene el aval de que ha destacado en todas las categorías inferiores, y que fue clave en el ascenso a Primera del Huesca, con el que hizo una temporada espectacular en Segunda división. Alejandro Remiro nació en Cascante el 24 de marzo de 1995. Aunque empezó a jugar en el equipo de su pueblo, pronto fue reclutado para la cantera del Athletic. Tras destacar en todas las categorías inferiores de Lezama, donde llegó en edad cadete, jugó dos temporadas en el filial, hasta que por su nivel empezó a reclamar jugar en una categoría superior. Por lo que fue cedido al Levante, donde apenas jugó, y el Huesca, donde destacó sobre el resto.

Es internacional en todas las categorías inferiores de la selección española, donde está considerado uno de los porteros con mayor futuro para ocupar la portería de ‘La Roja’. El año en blanco que se ha pasado por su enfado con el Athletic y su decisión de apostar su crecimiento a las promesas que le llegaron de Zubieta no deberían ser un obstáculo para que siga creciendo. Porque en la Real hay puestas muchas esperanzas en Remiro, al que le van a dar la titularidad la próxima temporada, con Miguel Ángel Moyá como su escudero por su experiencia y veteranía. El canterano del Athletic debutará en Primera con la camiseta de la Real, algo que evidentemente escocerá en Lezama, porque no es un paso que se habitual en el fútbol Vasco, donde se han dado más caso del cruce de la A-8 desde Donostia a Bilbao. La llegada de Remiro supone la salida, más pronto que tarde, de Gero Rulli, el elegido para aligerar la portería de la Real y en lo que trabajan desde el club donostiarra desde hace varias semanas. Cambio de tercio en la portería de la Real. Después de muchas especulaciones, Remiro ya es una realidad. Rulli pronto será historia en San Sebastián.