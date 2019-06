"Edu, he matado a mámá y a la hermana, mátame"

"Edu, he matado a mamá y a la hermana, mátame". Fueron las palabras que Juan Antonio le dijo a su hermano Eduardo después de haber cometido los crímenes. Así se lo ha contado este hombre al Jurado. Después de explicar que acudió a la vivienda porque su hermana no había ido a trabajar y ninguna de las dos cogía el móvil. Esa confesión también la escuchó su vecino Antonio, que lo acompañaba porque los dos accedieron a la casa por la azotea desde la casa contigua.

Otro hermano, David ha dicho que el acusado había convertido la vida de su madre en un infierno. Que la amenazaba, la obligaba a darle dinero y tenía una relación con su madre y su hermana como la de "un amo con las sirvientas"." Les daba órdenes, lávame, guísame, plánchame, tráeme..."

Juan Antonio, el acusado, ha escuchado todo sentado, mirando al suelo, sosteniendo su cabeza con las manos esposadas y con los codos apoyados en sus rodillas. Durante su interrogatorio ha repetido que no recuerda nada. "No recuerdo ni un 3 %. Tengo imágenes borrosas de gritos, voces y llantos. No recuerdo nada, de verdad", ha señalado.

El fiscal pide para él 46 años de prisión. Asestó supuestamente 96 puñaladas a su hermana, le quitó 700 euros, llamó a un amigo para que le suministrara cocaína y a la mañana siguiente, cuando su madre llegó de trabajar, la mató también.