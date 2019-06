La CGT Galicia exige a RENFE mejorar los obsoletos trenes a Barcelona, Euskadi, Madrid y Porto

El Twitter y unos tuits de la periodista Julia Otero fueron claves para viralizar la noticia que, desgraciadamente, otras muchas veces no lo es porque no se encuentra entre los pasajeros ningún tuitstar. Alguien que tenga inmediata repercusión cuando hace una denuncia pública, tras 17 horas de odisea, para que pueda acabar en titulares como: “Julia Otero, atrapada 15 horas y sin refrigeración en un tren a Barcelona” (20 minutos) o "Julia Otero relata desde una cabina el desesperante retraso de un tren hotel averiado" (La Vanguardia).

Esto es más habitual de lo que nos creemos y que lo vienen denunciando desde hace años los sindicatos ferroviarios. Este martes lo han vuelto a hacer públicamente para ver si desde la dirección de RENFE les hacen caso. Desde la CGT en Galicia no han sido pocas las veces que, durante 2017, 2018 y 2019, han remitido cartas a la dirección de RENFE pidiendo la mejora de los servicios y la maquinaria que conecta Galicia con Euskadi, el tren Hotel a Madrid, el Tren Hotel a Barcelona o el Tren Celta a Oporto. Mostraron abiertamente su preocupación por las deficiencias que presentan, por la maquinaria y vagones de hace más de 30 años y por no ofrecer un servicio de una mínima calidad exigible. Desde la CGT recuerda como incluso se han tenido que realizar transbordos en autobús, como son habituales los retrasos, los asientos son incómodos, no hay climatización (como se quejaba Julia Otero) ni tampoco algo tan básico, en estos tiempos, como enchufes. En su día llegaron a denunciar como el Intercity a Euskadi prescindió del mecánico en ruta por lo que si había cualquier incidencia se multiplicaba el tiempo de reparación. Punto y aparte también supone el Tren Celta a Porto. Denuncian desde la CGT Galicia que los trenes alquilados por Comboios de Portugal a RENFE incluso bordean el incumplimiento de la normativa europea para recorridos transfronterizos. También le hicieron llegar por carta a RENFE la necesidad de mejorar el servicio por los propios pasajeros y pensando en que ARRIVA va a operar compitiendo con RENFE dentro de unos meses el trayecto entre A Coruña y Porto. El Tren Celta no está insonorizado, no tiene climatización, no tiene siquiera bandeja para apoyar algo y, por supuesto, no cuenta con enchufe, wifi, televisión o alguna comodidad para el pasajero internacional. Cabe recordar que hace unos meses se le cayó el motor a un Tren Celta en plena marcha a su paso por Viana de Castelo.