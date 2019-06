Lalo: "El único objetivo será el ascenso"

El director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui, ha hecho balance de la temporada recién finalizada. Asume su responsabilidad, se siente respaldado y ya trabaja junto a Víctor Fernández en el diseño del próximo proyecto, concretamente el de la séptima temporada en segunda división para la que ya hay tres jugadores fichados Mingotes, Bikoro y Etinoff, aunque Mingotes saldrá cedido y no estará en la pretemporada.

El Zaragoza realizará entre 6 y 7 fichajes (dos centrales, dos delanteros, un jugador de banda y un media punta), y alguno más si se producen salidas inesperada. Lalo ha anunciado que el club buscará una cesión para Alex Muñoz y les pone el cartel de transferibles a Benito, a Pombo y a Verdasca.

Cuenta con el resto de jugadores que tienen contrato en vigor y en caso de ofertas solo se negociarían por cantidades similares a las cláusulas. El director deportivo ha dado carpetazo a una temporada para olvidar, asumiendo su responsabilidad, pero mira al futuro con la ambición del ascenso.

Balance

RESPONSABILIDAD Y AMBICIÓN-"Asumo el cien por cien de la responsabilidad deportiva, de la clasificación que ha tenido el Real Zaragoza, pero a pesar de estos resultados, que nadie tenda duda que vamos redoblar esfuerzos, vamos a poner tondo lo que tengamos dentro para conseguir el único objetivo que nos podemos marcar que nos es otro que el ascenso a primera división. Con los medios que tengamos y con la situación que vivimos, pero muy convencidos que con la unión de todos se puede conseguir el objetivo".

CAUSAS DEL FRACASO-"Desde el comienzo de temporada uno de los motivos fue el cambio muy brusco del cambio del líder del equipo con el entrendor, de una manera muy unilateral no nos dejó ningún tiempo para configurar una plantilla que estaba prácticamente cerrada. Otros factores han sido las lesiones, las expectativas creadas con una plantilla muy joven, aunque yo estaba convencido de igualar o superar el año anterior. Y otro factor, el número de entrenadores; salvo Víctor Fernández, ninguno de ellos ha conseguido unos números objetivos para estar peleando por el ascenso".

Salidas

TRANSFERIBLES-"Estamos de acuerdo con Benito, Pomobo y Verdasca que los mejor para todas las partes, para su futuro, es escuchar ofertas. El club no va a traer a ningún jugador en esas posiciones mientras ellos no salgan. Si no encuentran una salida se tendrán que incorporar el día 11 de julio al inicio de la pretemporada".

POMBO-"Es un futbolista muy querido por todos que lleva varias temporadass en la primera plantilla, que termina contrato en 2020. La temporada ha sido muy larga para todos y a nivel individual es un chico que puede tener un mercado que le satisfaga. El club está abierto a escuhar ofertas y así se lo hemos manifestado".

VENTAS DE JUGADORES IMPORTANTES-"A mí nadie me ha comunicado que tengamos que vender, no veo una situaión económica dramática. No exite ninguna oferta por ningún jugador, luego todo es valorable, pero el Zaragoza no va a regalar a los futbolistas. No vamos a exigir las clásulas porque todas están por encima del valor del mercado, pero sí que hay una serie de futbolistas que son esenciales para tener un bloque competitivo que aspire a todo la temporada que viene".

Llegadas

FICHAJES-"Además de Bikoro y Etinoff va a haber entre seis y siete incorporaciones y esperemos que no haya sorpresas en temas de salidas. Con esto quedará configurada la plantilla de la temporada que viene".

VÍCTOR FERNÁNDEZ-"Vamos a trabajar muy de la mano. Tenemos que crear un equipo del que el cuerpo técnico pueda sacar el cien por cien. En el Zaragoza somos todos uno, vamos a a trabajar en unión. Pedimos unión también para todo el mundo que tiene que ver con el Real Zaragoza. Estamos preparados para pelear por el único objetivo que tendremos el año que viene que será el ascenso a primera división".

Nombre propios

CRISTIAN-"La idea de Cristian es continuar. Tanto al míester como a mi nos ha mostrado esa voluntad y dar todo de si para conseguir el ascenso".

PEP BIEL-"Tiene 10 millones de clásula de rescisión y le quedan tres años de contrato. Pep ha hecho una campaña extraordinaria y es normal que despierte el interés de equipos de primera división. Estamos en la obligación de escuchar ofertas por todos los jugadores, pero tenemos la voluntad de mantener a los mejores jugadores y Pep es uno de ellos".

IGBEKEME Y NIETO-"Tienen cláusulas similares a las de Biel y les quedan tres años. La predisposición de ellos es conitnuar aquí y el próximo curso ser piezas más importantes todavía".

PAPU-"No está en el mercado en estos momentos. Salvo que haya una oferta irrechazable, el Real Zaragoza no se va a sentar a negociar con nadie por él. Sería malvenderlo. Ha pasado un año muy difícil con las lesiones y sus recaídas. Lo hemos esperado durante mucho tiempo y ojalá el año que viene su rendimiento se acerque mucho más al de la temporada 17-18 que al de la 18-19".

DELMÁS-"A Julián le quedan dos años de contrato, estamos muy contentos con él y seguiremos negociando para renovarle. Se lo ha ganado a base de esfuerzo. No nos planteamos su salida. Si llega una oferta tendrá que ser consensuada con el club porque nuestra idea es que siga muchos años aquí".

ROS Y EGUARAS-"El Real Zaragoza solo está negociando en estos momentos la renovación de Julián Delmás. Ningún jugador de la plantilla tiene una oferta. Vamos a ver como empieza la temporada, como discrurre. El compromiso del club hacia estos dos jugadores es total. Javi Ros ha demostrado siempre su compromiso y para Eguaras ha sido una temporada muy difícil. Veremos como empezamos, la línea que marcan los dos y no cierro la puerta con ninguno de los dos para una renovación".