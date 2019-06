El PSOE no contempla ningún tipo de acuerdo con XÁvila

Cuando el próximo sábado se celebre el pleno de constitución del Ayuntamiento de Avila, los concejales del Partido Socialista presentarán como candidata a la alcaldía a Yolanda Vázquez, a pesar de saber que no saldrá elegida. Lo han hecho así siempre y esta vez no será una excepción porque, en principio, no contemplan ningún tipo de acuerdo con Por Ávila para votar a Jesús Manuel Sánchez Cabrera como alcalde.

Este miércoles tendrá lugar la primera reunión entre ambos partidos para hablar del futuro gobierno municipal. Yolanda Vázquez tiene claro que su partido solo se plantería un pacto de gobierno con formaciones progresistas. Y entiende que Por Ávila es un partido de derechas que ha surgido de una escisión del Partido Popular.

También deja claro que eso no significa que no puedan llegar a acuerdos puntuales si coinciden en los planteamientos de lo que necesita Ávila, como ha ocurrido en corporaciones anteriores. "Estamos en la oposición porque así lo han querido los ciudadanos y nosotros la ejerceremos con mucha responsabilidad, con contundencia, con criterio y planteando cosas que son buenas para la ciudad", explica.

Ha hablado también de la negociación que se está llevando a cabo a nivel regional entre Ciudadanos y el Partido Popular para formar gobierno y evitar que el PSOE, que ganó las elecciones, pueda gobernar. "Esperemos que reine la cordura y que el partido que tiene que ser la llave para darle el gobierno a una u otra formación política tenga en cuenta lo que estaría apoyando de apoyar al PP, que sería el continuismo de un partido que está inmerso en numerosas corruptelas en Castilla y León", ha dicho.