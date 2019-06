Pancho Hernández será Consejero de Transportes no electo del Cabildo

El ex alcalde de Tías, Pancho Hernández, será Consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Lanzarote. Según informaciones a las que ha tenido acceso SER Lanzarote, el hasta ahora alcalde del PP será consejero no electo del Cabildo de Lanzarote, en concreto, ocupará el Área de Transportes y Movilidad tras el pacto alcanzado con el PSOE en la primera institución.

Además, el PSOE ha renunciado a su consejero no electo, que ocupará Somos Lanzarote. En concreto será Borja Rubio quien ocupe ese puesto, aunque por el momento no ha trascendido el área concreta que ocupará. Rubio concurrió por Somos Lanzarote al Parlamento de Canarias, pero no obtuvo escaño en las pasadas elecciones. No obstante, con el acuerdo PP-PSOE-Nueva Canarias-Somos Lanzarote se contempla la posibilidad de que Rubio sea consejero no electo en la primera institución.

Ampliaremos información.