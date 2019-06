Los memes sobre el pacto PP-PSOE que incendian las redes en Lanzarote

Más de la mitad de la gente en Arrecife no fue a votar, pero seguro que ha recibido y reenviado alguno de estos dos memes. Se trata de la reproducción de dos cuadros clásicos en los que la socialista Dolores Corujo entrega la cabeza de Eva de Anta a la popular Ástrid Pérez. La renuncia de la alcaldesa en funciones de Arrecife, la socialista Eva de Anta, antes de tomar posesión, ha desencadenado todo tipo de reacciones en redes sociales. Muchas son manifestaciones de apoyo, pero también ha generado algunas reacciones en clave de humor.

Corujo ha explicado que la renuncia de Eva de Anta se decidió la noche de las elecciones, pero no se comunicó antes porque no les interaba estratégicamente. Lo cierto es que Ástrid Pérez dejó claro en campaña que no pactaría con Eva de Anta. La cabeza de la alcaldesa socialista en funciones era condición necesaria para que el pacto PP-PSOE en la capital y el Cabildo se produjera, pero el PSOE asegura que la decisión ya estaba tomada.

Salomé con la cabeza de San Juan Bautista, obra de Artemisa Gentileschi en 1610-1615

Aunque la versión más conocida de Salomé con la cabeza de San Juan Bautista es un éoleo de Caravaggio, datado en 1909, la versión escogida para el meme se parece más a la obra de la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi datada entre 1910 y 1915. El meme es una versión libre en la que Dolores Corujo hace entrega de la cabeza de Eva de Anta, -en el papel de San Juan Bautista-, a una triunfadora Ástrid Pérez. En la obra original, asesorada por su madre, Salomé pide la cabeza de San Juan Bautista en una bandeja de plata.

Salomé con la cabeza de San Juan Bautista versión meme. / Cadena SER

Herodiade, obra de Henry Levy en 1872.

En este caso los autores han modificado bastante la obra original, Herodiade, elaborada en 1872 el pintor francés Henri-Léopold Lévy. Se trata de una representación de la misma escena, en la que Ástrid Pérez, -en el papel de Hérodiade- recibe la cabeza de Eva de Anta, -Juan Bautista- de manos de una simpática Dolores Corujo, en el papel de Salomé. En la obra original, Herodiade se sienta impasible y lánguida en un sofá, totalmente insensible al crimen del que ella es la instigadora. En el meme es Ástrid Pérez quien aparece sentada e impasible ante el trofeo, la cabeza de Eva de Anta que ella misma pidió.

Comparativa entre la obra original, Herodiade, elaborada en 1872 el pintor francés Henri-Léopold Lévy (a la derecha) y el meme que recorre las redes (a la izquierda). / Cadena SER